Сумка с деньгами, «айфон» и шпага: что забывают в Новосибирске туристы

Забытые вещи на ж/д вокзале хранят на специальном складе в цокольном этаже — прямо под залом ожидания. Они заняли пару стеллажей — здесь только те вещи, которые оставили в последние шесть месяцев. По правилам забытые вещи хранят полгода, после чего их могут распродать или выбросить.

Как рассказал начальник вокзала Роман Рябикин, чаще всего люди забывают вещи в залах ожидания и в поездах. Почти всегда их приносят сотрудники вокзала или охранники, на склад оставленных вещей их сдают при сотруднике полиции.

«На данный момент самая дорогая вещь, которая хранится на складе, — это два мобильных телефона iPhone и Acer, забытые пассажирами у стойки для зарядки мобильных телефонов в Восточном зале ожидания», — рассказали в ЗСЖД. «Старожилы рассказывали, что как-то крупная сумма денег найдена была и благополучно возвращена владельцу. Серьёзные были деньги, причём это были 90-е годы, порядок цифр был в районе стоимости автомобиля. Это была борсетка, набитая деньгами», — вспомнил Роман Рябикин.

Чтобы вернуться за своими вещами, пассажирам придётся заплатить за хранение — на вокзале это 200 рублей до 30 дней. Возвращаются за своими вещами, по словам работников вокзала, каждый третий.

Среди других вещей, которые, казалось бы, сложно забыть, — колонки для компьютера, пылесос, копилка с мелочью. Помимо прочего, на полках много запылившихся банковских карточек, портативных зарядок, игрушек и книг. «Дипломные работы забывали. Я всё думала, как так?» — удивляется Юлия.

Если вы увидели в фоторепортаже из вокзала свою вещь, позвоните по бесплатному номеру единой справочной службы: 8-800-775-00-00.

В Толмачёво рассказали, что все найденные вещи проверяет служба авиационной безопасности — в здании вокзала или прямо на борту самолёта. Документы отдают сразу в полицию, а другие вещи — в комнату розыска багажа на первом этаже.

Вещи здесь хранят в трёх маленьких комнатках. Как и на вокзале, вещи, найденные на борту самолёта, хранят только полгода. Не более одного месяца хранят вещи, если их нашли в здании аэропорта или на его территории. Вещи, за которыми не вернулись, тоже утилизируют или продают.

Чаще всего пассажиры оставляют документы, сотовые телефоны и планшеты — в комнате их как минимум полная коробка. Но были и милые «потеряшки»: «У нас был случай: написала девушка, она из Якутии. Она летела с маленьким ребёнком и в аэропорту забыла подушечку. А подушечка очень дорога ребёнку, потому что она с рождения с ней. Я просто прониклась так… И её принесли в розыск, и мы её отправили ей самолётом. Жалко, фотку найти не могу — она высылала фотку этой девчонки с подушечкой, мол, спасибо, что нашли», — рассказали сотрудники.

«Чаще всего забывают вещи на входном контроле и при прохождении предполётного контроля, когда помещают личные вещи в специальные лотки для досмотра личных вещей. Обычно это сотовые телефоны, очки, ремни, ключи или часы. С борта самолёта приносят портативные устройства, очки, игрушки», — рассказали сотрудники аэропорта. Владельцы в 90% случаев возвращаются за ценными вещами и сумками, остальное пылится на полках.

Работники аэропорта советуют прикреплять к своим личным вещам бирку с контактами, чтобы при потере можно было быстро найти владельца.

Если вы увидели в фоторепортаже из Толмачёво свою вещь, позвоните в комнату розыска багажа: 216-97-66. Она работает круглосуточно.

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