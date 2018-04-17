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Звездный сезон FoodTime: Антон Лаврентьев приготовил стейк и рассказал, когда женится
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Звездный сезон FoodTime: Антон Лаврентьев приготовил стейк и рассказал, когда женится 

WMJ.ru 51 минуту назад
Фото: WMJ.ru
Сайт WMJ.ru совместно с Кулинарной Студией Clever запустил второй сезон шоу FoodTime эксклюзивно ВКонтакте! Каждую неделю в гости к главному редактору WMJ.ru Анне Кругловой приходят звезды шоу-бизнеса, кино и Instagram. Не обещаем, что они умеют готовить, но зато с удовольствием делятся своими лайфхаками о правильном питании и здоровом образе жизни во время приготовления любимых блюд! Вместе с тем вопросы, которые задает героям Анна Круглова, не всегда на кулинарную тематику. Кроме того, в конце каждого выпуска тебя ждет специальный вопрос — следи за шоу внимательно, ответь на него, и тебе достанется классный приз!
В этот раз нашим гостем стал веселый и харизматичный музыкант Антон Лаврентьев. Как и полагается настоящему мужчине, он научил нас готовить стейк идеальной прожарки и заодно поделился несколькими секретами. Например, рассказал, когда он женится и привлекает ли его Пелагея как женщина. Заинтригована? Тогда скорее жми на Play!
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Видео: Ксения Боенкова, Анна Егорова / WMJ.ru
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