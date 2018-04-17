Тина Канделаки показала редкое фото красавицы-дочери 

18-летняя Мелания Кондрахина, дочь известной телеведущей и бизнес-леди Тины Канделаки, всегда была настоящей красавицей. Тем не менее она не старается стать популярной и даже запрещает маме публиковать свои фото в блоге. Сегодняшнй день стал исключением.
«@melaniakondrahina очень редко разрешает себя выкладывать», — посетовала звездная мама под снимком, на котором запечатлена взрослая и элегантная Меланияю.
Поклонники Тины Канделаки не раз отмечали сходство мамы и дочери. Многие из них знают, что это необычное имя — Мелания— было выбрано под впечатлением от известной фотомодели словенского происхождения, ныне супруги 45-го президента США Дональда Трампа, Меланьи Кнавс.
Фото: instagram