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В районе Перово открылась космическая библиотека
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В районе Перово открылась космическая библиотека 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
На шоссе Энтузиастов открылась космическая библиотека «Восток-1». Это третья в Восточном округе библиотека, которая вошла в программу развития «Точки роста».
Поменялись в библиотеке и форма, и содержание. Стены теперь в сине-фиолетовых тонах. Всех входящих встречает макет человека в скафандре. По стенам расставлены шкафы с книжками и висят фотографии Земли, сделанные космонавтами с орбитальной станции. В зале стоит рояль, лежат удобные пуфики и мягкие ковры.
— Космос у нас как символ стремления к развитию, — пояснил концепцию руководитель волонтёрского центра Артём Мальцев. — Новый формат предполагает обучающие курсы, лекторий и развлекательную программу для молодёжи.
Так, в библиотеке уже действует студия звукозаписи, где желающие могут не только записать песни, но и научиться основам звукорежиссуры. В студии видеозаписи подростков научат вести видеоблоги и монтировать снятый материал. В библиотеке открыта школа робототехники, фотосъёмки, проходят кинопоказы и встречи с писателями.
В ближайшее время здесь откроют курсы английского языка и будут проводить встречи с людьми интересных профессий, а также запустят программу повышения финансовой грамотности среди подростков. В первой половине года в округе откроются ещё две тематические библиотеки — дизайна на Полимерной улице и «Маяк» на Новокосинской.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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