В районе Перово открылась космическая библиотека

На шоссе Энтузиастов открылась космическая библиотека «Восток-1». Это третья в Восточном округе библиотека, которая вошла в программу развития «Точки роста».

Поменялись в библиотеке и форма, и содержание. Стены теперь в сине-фиолетовых тонах. Всех входящих встречает макет человека в скафандре. По стенам расставлены шкафы с книжками и висят фотографии Земли, сделанные космонавтами с орбитальной станции. В зале стоит рояль, лежат удобные пуфики и мягкие ковры.

— Космос у нас как символ стремления к развитию, — пояснил концепцию руководитель волонтёрского центра Артём Мальцев . — Новый формат предполагает обучающие курсы, лекторий и развлекательную программу для молодёжи.

Так, в библиотеке уже действует студия звукозаписи, где желающие могут не только записать песни, но и научиться основам звукорежиссуры. В студии видеозаписи подростков научат вести видеоблоги и монтировать снятый материал. В библиотеке открыта школа робототехники, фотосъёмки, проходят кинопоказы и встречи с писателями.

В ближайшее время здесь откроют курсы английского языка и будут проводить встречи с людьми интересных профессий, а также запустят программу повышения финансовой грамотности среди подростков. В первой половине года в округе откроются ещё две тематические библиотеки — дизайна на Полимерной улице и «Маяк» на Новокосинской.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО