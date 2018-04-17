Мария Миногарова и Ида Галич проведут в Москве народную вечеринку

На вечеринке #ТУСИНАРУСИ каждый сможет по-новому взглянуть на русские традиции и открыть для себя новую, ультрасовременную Россию. «Инструкцией» по тому, как можно проводить время в России модно и интересно, станет трек от популярного российского исполнителя FEDUK, записанный специально для проекта #ТУСИНАРУСИ и сочетающий танцевальный прямой бит и русские инструменты. Услышать трек сможет каждый пришедший на вечеринку в парк «Красная Пресня».

Вместе с посетителями парка «тусить на Руси» будут топовые российские блогеры. Так, у всех желающих будет возможность обсудить модные тренды летнего лука (look) и русские мотивы в мире моды с Машей Миногаровой. Артем Хохоликов расскажет об интересных маршрутах и поделится лайфхаками необычных поездок по нашей стране. Ида Галич соберет своих поклонников для создания самого масштабного «с русским размахом» селфи. Александр Хоменко будет ждать всех желающих на мастер-классе по приготовлению нетрадиционных блюд традиционной русской кухни.

Кроме того, гостям вечеринки будет предложено создать собственный русский трек с помощью уникального музыкального инструмента «Пень-тиум» и собрать набор модных стикеров. Следить за происходящим в парке можно в социальных сетях по хештегу #ТУСИНАРУСИ.