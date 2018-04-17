Мужчину спасли из рабства с автомойки в Сочи. Его пытали раскаленной кочергой и угрожали убить

На сочинской автомойке мужчина стал рабом. Долгое время его заставляли работать бесплатно, а позже и вовсе стали пытать. Историю своего пленения и спасения он рассказал «360».

В Сочи мужчину месяцами держали в заложниках на автомойке. Николай (имя изменено) рассказал «360», что приехал в Краснодарский край на заработки. Изначально он работал в хостеле, там же и жил. Построил кафе и магазин, но плату так и не получил. Спустя некоторое время ему предложили более выгодные условия на автомойке, которая находилась неподалеку от прежнего места работы.

Некий Андрей позвал его к себе и пообещал неплохой заработок. Николай от большой суммы отказался и попросил платить половину от того, что ему предложили изначально.

Предложил построить у него забор и забетонировать площадку перед домом — сказал, что хорошо заплатит, я поехал. Я сказал, что не надо мне слишком много, хотя бы половину от стоимости. Ну и согласился, поехал. В итоге он не платил мне деньги, хотя деньги у них были

— Николай.

Когда работы были закончены, Андрей предложил Николаю остаться и помогать по хозяйству. Со своей стороны пообещал предоставить жилье и еду. Николай согласился.

«Ты у меня здесь как батрак»

Дом Андрея находится в Сочи в селе Богущовка. Николай работал и жил в соседнем доме от своего работодателя. Он помогал младшему брату Андрея строить сарай для коров и свиней, пока в феврале не произошла зверская ситуация. Как рассказал потерпевший, Андрей с другом напились и пришли в полночь к Николаю.

«Как фашисты давай пытать меня — раскаливали нож в печке и прижигали к телу. Когда нож остывал в моем теле, он одновременно кочергу положил, даже на лице остался шрам от кочерги», — рассказал Николай. По его словам, раны были настолько глубоки, что доходили до кости. Уже несколько месяцев они не могут зажить.

Источник фото: Канал 360tv

Потом когда уже ему, наверное, надоело этим заниматься, это уже было часа три ночи, он сказал другу: «Давай я его убивать не буду — ты его убей». Друг говорит: «Давай я тебе глаза завяжу и раскаленным ножом глотку перережу, чтобы кровь не прыснула». Ну, я завязал глаза, но оставил щелку наблюдать

— Николай.

Источник фото: Канал 360tv

Когда Николай увидел, что берут кочергу, то понял, что убивать его не собираются, поэтому он не стал предпринимать никаких действий для самообороны. От боли он потерял сознание и очнулся только в больнице. Его зарегистрировали, но наутро, когда Николай пришел забирать паспорт, сказали, что он не давал документов. Николай предположил, что паспорт забрал работодатель.

Он мне однажды даже помолвился: «Ты у меня здесь как батрак». Короче, я понял, что попал в такую яму, с которой нужно срочно выбираться. И у меня еще и паспорт исчез, я даже не знаю при какой ситуации — скорее всего, у меня его и забрали они. Без паспорта я сейчас

— Николай.

Несмотря на все зверства, которые происходили с Николаем, бежать он не пытался. Мужчина хотел заработать деньги и тихо уехать. Без денег и документов сбежать было бы невозможно, считает Николай. «Надо было сразу уезжать, чтобы они не смогли меня поймать», — сказал он.

Подобных пыток больше не было, но мужчину приходили избивать. «Были небольшие побои — и не только меня, но и моего знакомого хорошего, с которым я там подружился. Его за компанию немножко избивали», — разъяснил Николай.

Он не единственный человек в похожей ситуации в селе Богушовка. На автомойке еще есть люди, которые работают бесплатно. «На сигареты давали только, и все», — подчеркнул Николай.

Мужчина больше не мог жить в пытках и обратился в общественную организацию «Альтернатива», чтобы его спасли из рабства. Как рассказал «360» пресс-секретарь организации Олег Мельников, волонтеры смогли помочь. В ближайшее время Николай поедет домой.

Жертва «хэдхантеров»

Олег Мельников рассказал, что все случаи рабства идентичны. Людям не нужно даже никакого забора, чтобы удержать другого человека. Достаточно просто пообещать деньги, забрать паспорт или попросту запугать. Тогда человек перестает принадлежать самому себе.

Человек неподвластен себе, человек не может распоряжаться своей жизнью, не может распоряжаться своим временем, не может отказаться от выполнения каких-то работ. И фактически превращается в раба, который полностью эксплуатируется рабовладельцем, который для своих корыстных интересов пытается построить забор, дом и сельскую работу выполняет

— Олег Мельников.

Пресс-секретарь организации назвал стандартным случай Николая. Практически всем, кто попадает в похожие ситуации, предлагают работу и хороший заработок. Фактически человек приезжает за лучшей жизнью. Зачастую люди не совсем образованы в трудовых отношениях и становятся жертвами обмана.

Это легкая жертва для так называемых «хэдхантеров» — заманивают хорошей работой, обещают хорошую зарплату, в итоге не получают эти люди ничего. Эта распространено и в Москве, и на Северном Кавказе, в Краснодарском крае, собственно, в Сибири и на Дальнем Востоке. К сожалению, есть везде

— Олег Мельников.

Отобрать у человека документы — самый просто способ его удержать. Тогда жертва автоматически не может купить билеты на поезд или самолет, написать заявление в полицию. Человек остается в западне, когда ситуация становится безвыходной. Чтобы еще больше подавить морально и физически, применяются пытки. «Подавить болью этого человека, сделать так чтобы он почувствовал, что за него никто не заступится, и он сам за себя заступиться не может», — объяснил Мельников логику таких людей.

Пресс-секретарь общественной организации считает, что необходимо дорабатывать закон об «Использовании рабского труда». Сейчас определение рабства в законе он считает размытым.