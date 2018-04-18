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Полиция занялась историей о пытках и трудовом рабстве в Сочи
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Полиция занялась историей о пытках и трудовом рабстве в Сочи 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 апреля — Новая Кубань. О спасении 43-летнего жителя Белоруссии сообщили представители движения «Альтернатива».
Согласно их заявлению, мужчину насильно удерживали, забрали паспорт, заставляли работать, не платили заработную плату, применяли насилие, в частности, пытали раскаленной кочергой и ножом. Озвучены и имена «рабовладельца»: Андрей и Гарик.
* Житель Белоруссии попал в рабство в Сочи: отобрали паспорт, пытали раскаленной кочергой и ножом
Мужчина попал в рабство, приехав в Сочи на заработки из Белоруссии. Его пожилая мать болеет раком, нужны были деньги на дорогостоящую терапию.
Николая спасли волонтеры.
— Наш координатор по Краснодару Дмитрий приехал в Сочи и ночью, пока хозяева спали, вывез Николая и отправил его в Москву. — Сообщили представители «Альтернативы».
— По факту материалов, опубликованных в СМИ и в соцсетях, в полиции начали проводить проверку. — Прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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