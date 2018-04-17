Бабушка-путешественница, которая доказывает, что старость не должна быть серой и скучной

Самая большая ошибка, которую мы можем совершить — это мысли о том, что с годами жизнь становится все менее яркой и красочной. Мол, мир принадлежит молодым, а куда лезть мне, старику или старушке… Танцы, путешествия, экстрим — чтобы заниматься этим, вам не нужно смотреть на свой возраст. Именно так считает эта 80-летняя бабушка. Ее не останавливают никакие ограничения. И это прекрасно!

«80 лет! Лондон, Таиланд, Франция, Испания… Она прокатилась на всех каруселях Disneyland! Это моя Апашка!» — так подписано фото Айдын Токсанбаевой на ее страничке в Фейсбук. За пару часов оно набрало сотни репостов и тысячи лайков. Старушка-путешественница вызвала необычайный восторг у интернет-пользователей!

Лене Токсанбаевой исполнилось 80 лет. Она всю жизнь прожила в Казахстане и смогла доказать что возраст — это только цифра и ничего более. Во многом своими путешествиями она обязана детям и внукам, так как они не любят домашнее «диванное» существование и считают, что должны помогать своим родителям, бабушкам и дедушкам наслаждаться жизнью. Когда сын Лены решил в очередной раз поехать заграницу, он решил взять с собой маму. Эта идея казалась сумасшедшей, потому что 79-летняя женщина ни разу не выезжала из страны. Но решимость детей была непоколебимой, поэтому бабушке пришлось согласиться на поездку в далекий Лондон. Лена признается, что ее затея с путешествием пугала, особенно женщина боялась самолета. Но полет прошел замечательно.

Как говорится, главное — начать, и после Великобритании старушка побывала в Испании, Таиланде и Париже. В парке Disneyland во Франции к ней были прикованы взгляды всех посетителей! Еще бы, не каждый день увидишь бабушку, катающуюся на одном аттракционе за другим.

Но главной любовью Лены стало море, в котором женщина купалась часами напролет.

По словам внучки, женщину не вдохновила идея попробовать экзотическую таиландскую кухню, но кокосовый суп ей очень понравился.

И за все время Лена ни разу не отказалась от экскурсий: как можно упустить возможность узнать что-то новое? При этом Апашка никогда не изменяет своим двум правилам: первое — это национальный костюм, который она никогда ни на что не променяет, а второе — это сон по расписанию. Лена считает, что главный секрет энергии и сил кроется именно в регулярном отдыхе.

За отдых старушки всегда платит ее сын. Но Токсанбаевым часто удается экономить, ведь Лену и ее семью с радостью приглашают погостить люди со всех уголков мира.

Бабушке-путешественнице так понравилось ездить по свету, что она активно составляет новые маршруты своих следующих поездок. Как говорит Лена: «Возраст — это не повод закрываться в четырёх стенах. Главное — чтобы здоровье позволяло жить, а дети и внуки предадут сил двигаться — в этом и заключается главный смыл поддержки и любви». Разве с этим можно поспорить?