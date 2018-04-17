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Самую большую книгу Нижнего Новгорода представят в рамках «Библионочи»
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Самую большую книгу Нижнего Новгорода представят в рамках «Библионочи» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Самую большую книгу Нижнего Новгорода — напрестольное Евангелие XVII века на церковно-славянском языке — представят в рамках «Библионочи» 21 апреля.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В. И. Ленина, отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки подготовил для нижегородцев и гостей города особую программу — вечер долгожданных встреч «Магия старинной книги».
У нижегородцев есть возможность почитать и сфотографироваться с самой большой книгой Нижнего Новгорода —
Кроме того, 21 апреля ппосетители смогут прикоснуться к самым удивительным, известным и необычным книгам из сокровищницы библиотеки, среди которых «Остромирово Евангелие», «Апостол» Ивана Федорова, «Арифметика» Леонтия Магницкого, «Грамматика» Михаила Ломоносова и другие жемчужины нашей коллекции! Гостей ждут уникальные кожаные переплеты, шелковые страницы, изысканная дублюра, тончайший папье-плюр, изящные жуковины и элегантные застежки.
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