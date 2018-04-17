Самую большую книгу Нижнего Новгорода представят в рамках «Библионочи»

Самую большую книгу Нижнего Новгорода — напрестольное Евангелие XVII века на церковно-славянском языке — представят в рамках «Библионочи» 21 апреля.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В. И. Ленина, отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки подготовил для нижегородцев и гостей города особую программу — вечер долгожданных встреч «Магия старинной книги».

У нижегородцев есть возможность почитать и сфотографироваться с самой большой книгой Нижнего Новгорода —