Блейк Лайвли вспомнила, как ее травили в школе из-за внешности

Блейк Лайвли

Как мама двоих маленьких детей, 30-летняя Блейк Лайвли была особенно рада принять участие в записи выпуска телешоу «Улица Сезам» (Sesame Street). Актриса поделилась на своей странице в Instagram кадрами со съемок, запечатлев себя рядом с всемирно известными куклами. Соседство с одной из них, Большой Птицей, навеяло Блейк воспоминания о собственном детстве.

В подписи к фото Лайвли рассказала о насмешках в начальной школе, с которыми столкнулась.

В начальных классах дети смеялись надо мной, называли Большой Птицей, потому что я была высокой и с «желтым» оттенком волос. Вот как можно подружиться с тем, что когда-то причиняло боль,

— написала актриса.

Большая Птица и Блейк Лайвли

Против буллинга в школьной среде ранее высказывались и другие звезды. Например, в декабре прошлого года многие из них поддержали в соцсетях Китона Джонса из Ноксвилла.

Блейк Лайвли на съемках «Улицы Сезам»

Finally. I have friends.

