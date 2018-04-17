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Блейк Лайвли вспомнила, как ее травили в школе из-за внешности
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Блейк Лайвли вспомнила, как ее травили в школе из-за внешности 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Блейк Лайвли
Как мама двоих маленьких детей, 30-летняя Блейк Лайвли была особенно рада принять участие в записи выпуска телешоу «Улица Сезам» (Sesame Street). Актриса поделилась на своей странице в Instagram кадрами со съемок, запечатлев себя рядом с всемирно известными куклами. Соседство с одной из них, Большой Птицей, навеяло Блейк воспоминания о собственном детстве.
В подписи к фото Лайвли рассказала о насмешках в начальной школе, с которыми столкнулась.
В начальных классах дети смеялись надо мной, называли Большой Птицей, потому что я была высокой и с «желтым» оттенком волос. Вот как можно подружиться с тем, что когда-то причиняло боль,
— написала актриса.
Большая Птица и Блейк Лайвли
Против буллинга в школьной среде ранее высказывались и другие звезды. Например, в декабре прошлого года многие из них поддержали в соцсетях Китона Джонса из Ноксвилла.
Блейк Лайвли на съемках «Улицы Сезам»
Finally. I have friends.
A post shared by Blake Lively (@blakelively) on Apr 12, 2018 at 7:26pm PDT
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