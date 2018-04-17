Дерево исполнения желаний — оно существует!

Я хочу рассказать вам притчу о необычном дереве, которое исполняет каждое желание. Но это не сказки, это реальность, которая существует независимо от того, верите вы в нее или нет.

Однажды один путешественник после долгих скитаний по миру случайно набрел на дерево исполнения желаний. О том, что растение обладает волшебной силой, он, конечно же, даже не догадывался. Уставший путник просто прилег у его корней и уснул крепким сном.

Когда он проснулся, то почувствовал, что сильно проголодался. Мужчина подумал: «Когда я ел в последний раз? Было бы неплохо сейчас перекусить…», — и тут как по мановению волшебной палочки перед ним появились разные кушанья. Голодный человек без раздумий принялся за еду.

Когда он насытился, то о себе дала знать жажда. И тут снова желание путника моментально исполнилось — у его ног возник кувшин с кристальной прохладной водой.

Он сделал пару глотков, но тут его осенило: «А откуда взялась эта еда и вода? Наверное, это происки злых духов! Они решили посмеяться над бедным уставшим путешественником!».

И тут вокруг мужчины закружились ужасные чудовища с насмехающимися ухмылками на страшных мордах.

Он до смерти перепугался и подумал: «Они же хотят убить меня!».

Как вы думаете, что произошло потом? Правильно, духи убили человека.

Мораль этой притчи заключается в следующем: все наши мысли материальны. И будущее каждого из нас зависит от нашего сегодняшнего образа мышления.

Так что с этого момента берем за правило: о себе думать и говорить только хорошее!