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Как выжить два дня в уральском смоге — пять советов
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Как выжить два дня в уральском смоге — пять советов 

АиФ Урал 59 минут назад
Фото: АиФ Урал
Уралгидромет объявил о неблагоприятных метеорологических условиях, которые продлятся двое суток. Как сообщили «АиФ-Урал» в ведомстве, период загрязненности воздуха ожидается с 20 часов 17 апреля до 20 часов 19 апреля
Станции метеонаблюдения на территории области не установили очагов задымления или несвойственного запаха. Отмена предупреждения об НМУ ожидается вечером 19 апреля.
До вечера четверга свердловские врачи дают рекомендации тем, кто хочет пережить смог без особых последствий для здоровья.
Во-первых, для защиты от смога можно использовать респираторы или повязки, сделанные из марли. Для большего эффекта их нужно увлажнять и менять через каждые 2-3 часа.
Во-вторых, в условиях загрязнения воздуха нужно употреблять больше овощей и фруктов. С токсинами из смога помогут бороться поливитамины.
В-третьих, нужно ограничить физические нагрузки, чтобы уменьшить воздействие токсинов, получаемых вместе с бОльшим количеством кислорода.
В-четвертых, хронически больным людям (заболевания сердечнососудистой системы и органов дыхания) нужно быть вдвойне осторожными и не прекращать назначенную терапию.
В-пятых, нужно ограничить курение и отказаться от алкоголя. Врачи настоятельно просят пожалеть организм — ему и так тяжело. Чтобы помочь ему, нужно как можно чаще промывать нос и горло. Микрочастицы могут спровоцировать болезни горла.
Ну и наконец, детям и беременным женщинам следует воздержаться от длительных прогулок, а дома чаще проводить влажную уборку дома. На работе — тоже. Хорошо бы пользоваться и увлажнителями воздуха.
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