17 рисунков, которые до краев наполнены любовью к нашим мамам! 

Как известно, быть мамой — это самая сложная и самая приятная работа на свете. Мама всегда будет любить своего ребенка, она поймет и поддержит даже в самых сложных ситуациях, будет искренне рада победам и не позволит сдасться в трудные минуты. У нас есть миллионы причин сказать «спасибо» нашим мамам. Давайте окунемся в мир душевной живописи и посмотрим, как это делают художники.
Спасибо вам за то, что вы подарили нам жизнь!
© Sogni Su Carta / © Barbara Szepesi
Спасибо, что читали нам книжки, рассказывали на ночь сказки и увлекали удивительными историями.
© Zac Retz
Спасибо, что укладывали нас спать — ваша любовь и забота помогала нам уснуть и защищала от монстров под кроватью:)
© Nidhi Chanani
Спасибо, что охраняли наш сон в самые ненастные ночи.
© AnnWeaver
Спасибо, что развлекали нас и поддерживали наши даже самые безумные идеи.
© Goro Fujita
Спасибо, что учили нас ухаживать за собой и воспитывали чувство прекрасного.
© Pascal Campion
© Katie Rodgers
Спасибо, что лечили нас от простуды и других болезней
© Pascal Campion
Спасибо за поддержку!
© Pascal Campion
Спасибо, что вы согревали нас теплом своего сердца даже в самый непогожий день.
© Goro Fujita / © Melani Sie Мы вас очень любим, дорогие мамочки!