Ещё
17 рисунков, которые до краев наполнены любовью к нашим мамам!
Далее:
Читайте также:
Ещё

17 рисунков, которые до краев наполнены любовью к нашим мамам! 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Как известно, быть мамой — это самая сложная и самая приятная работа на свете. Мама всегда будет любить своего ребенка, она поймет и поддержит даже в самых сложных ситуациях, будет искренне рада победам и не позволит сдасться в трудные минуты. У нас есть миллионы причин сказать «спасибо» нашим мамам. Давайте окунемся в мир душевной живописи и посмотрим, как это делают художники.
Спасибо вам за то, что вы подарили нам жизнь!
© Sogni Su Carta / © Barbara Szepesi
Спасибо, что читали нам книжки, рассказывали на ночь сказки и увлекали удивительными историями.
© Zac Retz
Спасибо, что укладывали нас спать — ваша любовь и забота помогала нам уснуть и защищала от монстров под кроватью:)
© Nidhi Chanani
Спасибо, что охраняли наш сон в самые ненастные ночи.
© AnnWeaver
Спасибо, что развлекали нас и поддерживали наши даже самые безумные идеи.
© Goro Fujita
Спасибо, что учили нас ухаживать за собой и воспитывали чувство прекрасного.
© Pascal Campion
© Katie Rodgers
Спасибо, что лечили нас от простуды и других болезней
© Pascal Campion
Спасибо за поддержку!
© Pascal Campion
Спасибо, что вы согревали нас теплом своего сердца даже в самый непогожий день.
© Goro Fujita / © Melani Sie  Мы вас очень любим, дорогие мамочки!
Карельские вести: последние новости
Блейк Лайвли вспомнила, как ее травили в школе из-за внешности Бабушка-путешественница, которая доказывает, что старость не должна быть серой и скучной Дерево исполнения желаний – оно существует!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девочка созрела: рано повзрослевшие звездные дочки56
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии4
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги98
Как подделывают яйца23
Валерии — 50: почему певица не скрывает возраст13
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение