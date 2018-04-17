17 рисунков, которые до краев наполнены любовью к нашим мамам!

Как известно, быть мамой — это самая сложная и самая приятная работа на свете. Мама всегда будет любить своего ребенка, она поймет и поддержит даже в самых сложных ситуациях, будет искренне рада победам и не позволит сдасться в трудные минуты. У нас есть миллионы причин сказать «спасибо» нашим мамам. Давайте окунемся в мир душевной живописи и посмотрим, как это делают художники.

Спасибо вам за то, что вы подарили нам жизнь!

© Sogni Su Carta / © Barbara Szepesi

Спасибо, что читали нам книжки, рассказывали на ночь сказки и увлекали удивительными историями.

© Zac Retz

Спасибо, что укладывали нас спать — ваша любовь и забота помогала нам уснуть и защищала от монстров под кроватью:)

© Nidhi Chanani

Спасибо, что охраняли наш сон в самые ненастные ночи.

© AnnWeaver

Спасибо, что развлекали нас и поддерживали наши даже самые безумные идеи.

© Goro Fujita

Спасибо, что учили нас ухаживать за собой и воспитывали чувство прекрасного.

© Pascal Campion

© Katie Rodgers

Спасибо, что лечили нас от простуды и других болезней

© Pascal Campion

Спасибо за поддержку!

© Pascal Campion

Спасибо, что вы согревали нас теплом своего сердца даже в самый непогожий день.

© Goro Fujita / © Melani Sie Мы вас очень любим, дорогие мамочки!