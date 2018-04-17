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Осторожно, горячо! Ким и Кортни Кардашьян показали свои пышные формы в ярких плавках
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Осторожно, горячо! Ким и Кортни Кардашьян показали свои пышные формы в ярких плавках 

WMJ.ru 37 минут назад
Фото: WMJ.ru
Пока Хлои Кардашьян наслаждается материнством и старается не думать об изменах своего бойфренда, ее сестры Ким и Кортни отдыхают на курорте и оттуда делятся с поклонниками яркими солнечными фото в бикини, плавках и коротких топах. Красавицам-мамам есть, что показать. У обеих сестер пышные бедра и грудь, а также осиные талии, которым можно только позавидовать. И, кажется, на фото практически нет фотошопа, в котором постоянно обвиняют всю звездную семью.
Всего за несколько часов это фото красоток набрало почти два миллиона лайков от пользователей. И пока одни восхищаются фигурами, другие шутят, что они хотели бы стать одной из сестер Кардашьян-Дженнер, чтобы также обладать такими шикарными формами.
А как тебе фигуры Ким и Кортни?
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Фото:Instagram
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