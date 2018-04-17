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Видео: горилла заботится о детеныше, как человек
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Видео: горилла заботится о детеныше, как человек 

GEO 26 минут назад
Фото: GEO
Ничто человеческое приматам не чуждо. 15-летняя самка гориллы из Смитсоновского зоопарка в Вашингтоне родила первенца. Молодая мама сразу же прижала малыша к себе и начала вылизывать. Новорожденного назвали Моки — в переводе с языка лингала это значит «младший» или «маленький».
Западные равнинные гориллы находятся под угрозой исчезновения. На сегодняшний день во всем мире осталось не больше 200 000 особей. «Рождение этой гориллы значимое событие не только для нашего зоопарка, но и вида в целом», — говорит Мередит Бастиан, сотрудник Смитсоновского зоопарка.
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