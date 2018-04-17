«У этой ошибки нет срока давности»: ДНК-тест подтвердил родство между разлученными близнецами из Перми

В эфир вышла вторая часть ток-шоу «ДНК» на канале НТВ о сестрах-близнецах из Перми, которых разлучили в больнице. Генетический тест подтвердил, что девушки имеют кровное родство.

35 лет назад в семье Шиловых появились две девочки. Появились раньше срока, поэтому одну из дочек отправили в отделение для недоношенных детей. Когда росли, все отмечали, насколько они не похожи друг на друга. Яна была темноволосой и смуглой, а Ульяна — блондинкой со светлой кожей. Родители думали, что у них родились разнояйцевые близнецы. А спустя 33 года подруга Ульяны увидела на улице девушку, один в один похожую на саму Ульяну. Подошла к ней, приняв за приятельницу, но та даже не поздоровалась. Оказалось, что это не Ульяна. Той девушкой была Ксения Музафарова — настоящая сестра-близнец Ульяны. Только благодаря тому, что подруга буквально побежала и догнала «двойника» Ульяны с вопросами, спустя 30 лет открылась правда. Вторая сестра-близнец воспитывалась в детском доме. Ее мать лишили родительских прав, когда девочке было четыре года.

Сейчас супруги Шиловы уверены: в отделении недоношенных им отдали не их дочь.

«Мне очень тяжело»

Во втором выпуске ток-шоу озвучили итоги ДНК-теста, который помог установить, является ли Яна родной дочерью супругов Шиловых.

— Вероятность кровного родства составляет ноль процентов. Яна, это не ваши биологические родители, — сказал эксперт.

— Была надежда, — заплакала Яна. — Сейчас очень тяжело.

— Вы великие родители, — сказали гости студии супругам Шиловым . И возмутились — у этой истории не должно быть срока давности, виновных нужно найти.

— Все будет, как было раньше, она все равно наша дочка, — подчеркнул отец близнецов Владимир Шилов.

Адвокат семьи Шиловых Игорь Саввин сообщил, что супруги и пострадавшие близнецы будут подавать иск минимум на десять миллионов рублей.

После на экране в студии показали сюжет о предполагаемой матери Яны — женщине, которой в отделении недоношенных отдали Ксению. Девушка переживала.

— Пермячка Елена Азанова, которая воспитывала Ксению (настоящую сестру-близняшку — прим. авт.) до детского дома, тоже сдала ДНК-тест. Когда Ксении было четыре года, Елену лишили родительских прав, — рассказали в сюжете. — Сейчас Елене Азановой 62 года. Недавно женщина перенесла двойной инсульт. Она заново учится ходить и говорить. За ней ухаживает сын Дмитрий, он следит, чтобы мать снова не потянуло к алкоголю.

Яна Шилова призналась, что не чувствует, что показанный на экране брат и пожилая больная женщина — «ее родные люди».

«Я помню, как нас забрали в детдом»

В студию пригласили предполагаемого брата Яны — Дмитрия Азанова.

— После двойного инсульта у мамы немела правая сторона тела, — рассказал Дмитрий. — Сейчас не двигается рука. Я помню, как нас забирали в детский дом — мы с Ксюшей попали в один. Заступались друг за друга. Ксюшу я считаю родной сестрой.

После выпуска из детского дома Ксении и Дмитрию не дали жилье как сиротам. Ксения живет на съемной квартире с тремя детьми, а ее брат — в ветхом доме с матерью.

На вопрос ведущего, как он принял новость о двойнике своей сестры, Дмитрий признался, что «был ошарашен».

В студию пригласили эксперта с результатами ДНК-теста, который установил, есть ли кровное родство между Еленой Азановой Ксенией Музафаровой. По документам они — мать и дочь.

— Вероятность кровного родства ноль процентов, — вынес вердикт эксперт.

— Все равно мы будем общаться, — сказала Ксения.

— Конечно, хочется найти виновных, но получится ли, — добавил Дмитрий.

Съемочная группа канала разыскала бывшую заведующую детской клинической больницы №13, где перепутали Яну и Ксению.

— За все годы моей работы у нас прошло 20 тысяч недоношенных детей, — рассказала экс-заведующая неонатального отделения Тамара Каленова. — Никакой подмены не могло случиться. Врач и медсестра постоянно следили за каждым ребенком от поступления до выписки. У всех детей были бирки на руках. Их никогда не снимали, пока новорожденные лежат в больнице. И с этими же бирками ребенка при выписке отдавали родителям.

По словам экс-заведующей, на любую процедуру — купание или пеленание — детей брали по одному. Посторонним в палаты вход был запрещен, и младенцев оттуда не выносили. Тут же стояли раковины и пеленальные столы.

По мнению Тамары Каленовой, подмена могла случиться только в роддоме. Ведь в те годы в одном зале рожали сразу несколько женщин. Но Ксения и Яна родились с разницей в один день в разных медицинских учреждениях. Ксения — в седьмом роддоме, а Яна — в девятом. А после рождения обе лежали в одной больнице в отделении для недоношенных детей.

В студию принесли результаты ДНК-теста, который проводили, чтобы установить, являются ли сестрами-близнецами Ульяна и Ксения.

— Вероятность кровного родства равна 99,9 процента, — озвучил итоги экперт.

Близнецы обняли Яну и пообещали ее не оставлять.

— Давайте узнаем, кто биологическая мать Яны, — сказал ведущий.

В студию принесли результаты ДНК-теста, который проводили, чтобы установить, есть ли кровное родство между Яной Шиловой и Еленой Азановой. Вероятность кровного родства составила 99, 9%. Но девушка, услышав это, заплакала.

— У вас теперь появился родной брат, — попытался успокоить Яну ведущий.

— Я не могу понять, что чувствую, — призналась Яна.

В конце эфира в студии появились дети трех сестер. Теперь все семьи живут очень дружно.