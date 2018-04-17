На Кендалл Дженнер собираются подать в суд за нарушение копирайта

В минувшую пятницу Кендалл Дженнер и ее друг, диджей Даниэль Четрит запустили шоу Pizza Boys, которое будет ежемесячно выходить в качестве небольших подкастов. Не прошло и недели, а топ-модели уже угрожают судом.

Согласно данным портала Law360, некий Роберт Карагезян, основатель группы Pizzaboyzzz, прислал Кендалл письмо, в котором утверждает, что он является владельцем незарегестрированной торговой марки Pizzaboyzzz, а название шоу Кендалл Дженнер путает потребителей, которые могут посчитать, что группа Роберта как-то связано с радио-шоу модели.

Он также дополнил, что требует немедленно отозвать регистрацию шоу Дженнер, иначе дело будет решаться через суд.

В настоящее время неизвестно, что Кендалл и ее друг Даниэль будут делать с названием шоу. Никто из знаменитостей не комментирует это событие.