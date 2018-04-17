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Ксения Собчак удивила несуразным нарядом
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Ксения Собчак удивила несуразным нарядом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ксения Собчак стала обладательницей титула «Самая стильная 2018» по версии читателей глянцевого журнала. Телеведущая принимала награду в платье, которое заставило зрителей усомниться в том, что награда нашла своего героя. В Сети, увидев наряд Собчак, уточняли, не ошиблись ли организаторы с решением.
Ксения появилась на мероприятии в блестящем синем платье с запахом, которое визуально увеличивало ее на пару размеров. Учитывая тот факт, что недавно обсуждалась беременность Собчак, снимок в этом наряде лишь подогрел слухи. Сама телеведущая никак не комментирует информацию, она лишь подогревает разговоры неоднозначными кадрами в микроблоге. Свою первую беременность Ксения скрывала долгое время за объемными платьями.
На церемонии вручения премии Ксения Собчак говорила о беззаконии, несправедливости, о расслоении в обществе. «Нас все время пытаются столкнуть: мол, богатым и успешным нет дела до социальных проблем бедности и расслоения. Но я знаю, это не так! Богатый не равно Равнодушный, Бизнесмен-не значит вор, Светский-не значит дурак. У нас общие враги -Несправедливость и беззаконие, об этом я говорила на премии, и это будет нас всегда объединять, независимо от достатка и известности», — написала в своем микроблоге телеведущая.
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