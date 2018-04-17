Ксения Собчак удивила несуразным нарядом

Ксения Собчак стала обладательницей титула «Самая стильная 2018» по версии читателей глянцевого журнала. Телеведущая принимала награду в платье, которое заставило зрителей усомниться в том, что награда нашла своего героя. В Сети, увидев наряд Собчак, уточняли, не ошиблись ли организаторы с решением.

Ксения появилась на мероприятии в блестящем синем платье с запахом, которое визуально увеличивало ее на пару размеров. Учитывая тот факт, что недавно обсуждалась беременность Собчак, снимок в этом наряде лишь подогрел слухи. Сама телеведущая никак не комментирует информацию, она лишь подогревает разговоры неоднозначными кадрами в микроблоге. Свою первую беременность Ксения скрывала долгое время за объемными платьями.

На церемонии вручения премии Ксения Собчак говорила о беззаконии, несправедливости, о расслоении в обществе. «Нас все время пытаются столкнуть: мол, богатым и успешным нет дела до социальных проблем бедности и расслоения. Но я знаю, это не так! Богатый не равно Равнодушный, Бизнесмен-не значит вор, Светский-не значит дурак. У нас общие враги -Несправедливость и беззаконие, об этом я говорила на премии, и это будет нас всегда объединять, независимо от достатка и известности», — написала в своем микроблоге телеведущая.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1759630694239566638_18857585"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);