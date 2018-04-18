СМИ: Анджелину Джоли госпитализировали после обморока

Западные таблоиды сообщают, что Анджелина Джоли испытывает серьезные проблемы со здоровьем, в результате чего недавно была госпитализирована после обморока. О моральном и физическом истощении звезды пишут уже несколько лет, но врачи считают, что именно сейчас ситуация стала критической.

Джоли постоянно критикуют за излишнюю худобу, но актриса всегда утверждает, что с ее здоровьем все в полном порядке. В этом не уверены врачи и поклонники звезды, так как выглядит Анджелина порой действительно не лучшим образом.

Издание NW сообщает, что Джоли на днях потеряла сознание, находясь у себя дома. Неизвестно, кто именно вызвал скорую помощь, вероятно, помощники по дому, но Джоли немедленно госпитализировали. Врачи говорят, что Анджелина очень мало спит и ест, что весьма негативно сказывается на общем состоянии и эта госпитализация будет не последней, если звезда продолжит в том же духе. попкорнnews