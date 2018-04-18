Ещё
СМИ: Анджелину Джоли госпитализировали после обморока
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Анджелину Джоли госпитализировали после обморока 

Попкорн News 25 минут назад
Фото: Попкорн News
Западные таблоиды сообщают, что Анджелина Джоли испытывает серьезные проблемы со здоровьем, в результате чего недавно была госпитализирована после обморока. О моральном и физическом истощении звезды пишут уже несколько лет, но врачи считают, что именно сейчас ситуация стала критической.
Джоли постоянно критикуют за излишнюю худобу, но актриса всегда утверждает, что с ее здоровьем все в полном порядке. В этом не уверены врачи и поклонники звезды, так как выглядит Анджелина порой действительно не лучшим образом.
Издание NW сообщает, что Джоли на днях потеряла сознание, находясь у себя дома. Неизвестно, кто именно вызвал скорую помощь, вероятно, помощники по дому, но Джоли немедленно госпитализировали. Врачи говорят, что Анджелина очень мало спит и ест, что весьма негативно сказывается на общем состоянии и эта госпитализация будет не последней, если звезда продолжит в том же духе. попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Шарлиз Терон рассказала о воспитании усыновленных детей в фотосете для Elle Джиджи Хадид рассказала, как реагирует на хейтеров в сети Мошенники выдают себя за Аманду Байнс и вымогают деньги «на лекарства» у поклонников актрисы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии11
Как подделывают яйца23
Волочкова снялась голой на пляже223
Квитко озадачила фанатов своим бюстом149
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги100
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение