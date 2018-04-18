5 лайфхаков, которые помогут справляться с уборкой

Так уж получилось, что на женские плечи ложится много домашних дел. А уж если в семье маленькие дети, то частая уборка в квартире становится неизбежной. А порой не хватает ни сил, не времени. Анна Лебедева пытается найти варианты, с помощью которых можно избежать «уборочной» рутины.

Конечно, в современном мире существует масса вариантов: например, нанять уборщицу за деньги. Но не все готовы это делать. Кто-то не обращается в клининговые агентства по причинам экономии, а кто-то принципиально. Одна моя знакомая считает, что лучше лишний раз съездить на море, чем два раза в неделю нанимать уборщицу. А другая боится, что в дом придет молоденькая Катюша и будет строить глазки ее мужу. Третья ревностно относится к домашним стенам и к каждому предмету, который их окружает, и не хочет терпеть постороннего человека в доме, который разглаживает складки на рубашке мужа.

Но порой у каждой из этих женщин случаются нервные срывы. Особенно, когда ребенок вдруг высказывает: «Мама, а почему ты со мной так мало играешь?» Или муж, который приходит с работы вечером и видит уставшую жену, у которой не хватает сил привести себя в порядок. После ужина она еле доползает до кровати, а иногда засыпает до его прихода, приклеив магнитом записку на холодильник: «Люблю, целую, еда на плите».

Если женщина и работает, и уделяет время ребенку, и поддерживает чистоту в доме, то сложнее вдвойне. Ко мне на днях приехала мама, и увидев гору не глаженного белья, крошки на полу, не начищенные до блеска краны в ванной комнате, спросила, все ли у меня нормально. Уже с детства она приучала меня к чистоте. В 10 лет я начала сама гладить белье, мыть посуду и готовить завтрак. В 16 меня не отпускали на улицу, пока не закончу уборку в доме.

"Ты же женщина! У тебя все должно быть красиво — и маникюр, и макияж, и пол, и краны", — сказала мама, увидев мой беспорядок.

Удивительно, но многие женщины старой закалки как-то со всем справлялись, и никогда ни на что не жаловались. Крутились как энерджайзеры, не унывали, не распускали сопли, что времени нет, ни на кого не надеялись и все делали сами.

Мне вот не жалко времени на общение с друзьями, на прогулки по городу, на чтение книг, на просмотр фильма. Чего не скажешь про рутинную работу по дому, которой с каждым днем становится все больше и больше. Игрушки собрать, пол помыть, постирать, погладить. А вокруг столько всего интересного: красивые парки, выставки, театр… Если каждый день заниматься уборкой, то все это пройдет мимо.

На днях увидела пост в инстаграме матери троих детей, которая просила помочь советом, как научиться относиться к домашним делам проще. Изучив ответы пользователей, составила подборку лайфкаков, которая может пригодиться многим женщинам.

Полюбить домашний труд Если каждый раз, взяв в руки пылесос, вы будете представлять себя замотанной домохозяйкой, то ничего хорошего из этого не выйдет. Убирайте квартиру с любовью. Пусть вы будете час разбирать письменный стол, но представьте, какой будет результат, когда вы наконец-то это сделаете. Кстати, если вы боитесь, что через час после уборки дети снова все разбросают, сходите с ними на прогулку. Играя на свежем воздухе, ребенок не только укрепляет иммунитет, но и тратит много энергии.

Научитесь с помощью уборки снимать напряжение. Заметила: если нервничаешь по какому-либо поводу, домашние дела помогают переключиться.

Убираться раз в неделю или составлять план Не обращайте внимание ни на свекровь, ни на маму, которая пришла к вам в гости среди недели и ахнула при виде беспорядка, ни на свой синдром чистюли. Делайте уборку один раз в неделю. Если вы зацикливаетесь на немытых полах и микробах, то подумайте об игровых, в которые вы так часто водите своих детей. Не думаю, что шарики из сухого бассейна каждый день принимают ванну. Зато вспомните улыбку на лице, когда вы наблюдаете за ребенком, радостно ныряющим в них.

Делать домашние дела по чуть-чуть, чтобы избежать сильной усталости. Сегодня вы убираете кухню, завтра — комнату, послезавтра — коридор. Какое-то одно пространство будет чистым, а этого вполне достаточно, чтобы почувствовать себя настоящей женщиной, которая все успевает — и гулять, и ухаживать за собой, и убираться.

Не экономьте на технике, которая упрощает уборку Порой достаточно купить мощный пылесос или электрическую щетку. На какое-то время уборка превратится в удовольствие, потому что с новой техникой всегда хочется играть. Робот-пылесос, мойщик окон, посудомойка — все это любой хозяйке на радость. Конечно, это удовольствие не дешевое. Но возможно у вас получится сэкономить для покупки хоть какой-то современной техники, и вы сразу заметите, что сил и времени у вас стало больше.

Вешайте чистое белье аккуратно Понимаю, что всегда приятнее брать в руки отутюженную вещь, желательно накрахмаленную. Да простят меня фанаты глажки, которые считают эту процедуру необходимой для гигиены, но некоторые вещи можно спокойно не гладить, особенно, если машинка стирает долго. За полный цикл стирки высокая температура воды позволяет не думать о микробах.

Поэтому, если на глажку белья совсем не остается сил, можно повесить мокрое белье аккуратно. Это позволит не гладить полотенца или одежду для дома. Конечно, с рубашками и брюками так не получится, но от части глажки вы себя все-таки освободите.

Вовлекайте детей в процесс уборки Где-то с трехлетнего возраста можно спокойно научить ребенка убирать за собой игрушки. Но если вы будете делать это в приказном тоне, то ничего не выйдет. Например, добиться того, чтобы моя дочь вечером аккуратно складывала в коробки кукол, помогла сказка про гнома-чистюлю, который приходил ночью в дом и забирал все, что лежало на полу. Первое время не получалось, и дочь не верила, что такой персонаж существует. Но когда однажды утром она не нашла башню из конструктора, которую построила перед сном, в сознании маленькой девочки что-то поменялось, и с тех пор каждый вечер она не оставляет гному ни одной игрушки.

Еще можно купить детскую швабру и щетку и предложить вместе убрать со стола или помыть пол. А если об этом попросит любимая кукла дочери, то эффект будет еще лучше. Обязательно в конце уборки ребенка нужно похвалить, чтобы желание помогать не угасло.