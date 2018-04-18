«Похоже, мать и дочь»: в Екатеринбурге две женщины украли телефон 11-летней девочки

В Екатеринбурге мама 11-летней девочки пытается найти женщин, укравших телефон её дочери. Как сообщила в редакцию Е1.RU свидетель произошедшего Оксана М., телефон был украден вечером 15 апреля в одном из магазинов ТРЦ «Карнавал».

— Лера примеряла кроссовки и положила телефон рядом с собой на коробки с обувью, стоящие рядом стопкой. Отошла от коробок в сторону примерочных и через две минуты вернулась, вспомнив про оставленный телефон. Однако его уже не было на месте, — рассказала Оксана, мама подружки Леры, с которой они вместе ходили в магазин.

Телефон искали между коробок с обувью и одновременно звонили на номер девочки, но в магазине рингтон не было слышно, хотя гудки шли. На звонок никто не ответил, а вскоре аппарат выключили.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что телефон забрали две женщины. Сначала они замешкались, раздумывая, стоит ли брать чужой телефон, но соблазн взял верх, и уже через пару минут они вышли из магазина со смартфоном девочки.

— На видео видно, что телефон забрали две женщины. Похоже, мать и дочь, — сказала Оксана.

Буквально за минуту до пропажи телефона подруга девочки сказала ей, что оставлять его на коробках небезопасно, но девочка не убрала смартфон. Сейчас Лера очень расстроена, ведь телефону всего полгода: папа подарил его ей за хорошую учёбу. Модель украденного телефона — Xiaomi RedMi 4A. В максимальной комплектации такой смартфон сегодня стоит около девяти тысяч рублей.

— Лера очень плакала. Меня рядом не было, поэтому она позвонила мне с телефона Оксаны. Ревела в трубку так, что я минуты две только в чувства ее приводила. Сейчас уже лучше. Она верит, что телефон найдётся. А пока у нее часы с сим-картой, которые простой функционал созвона с родителями имеют и всё, — рассказала мама девочки Александра.

Александра намерена найти виновных, поэтому обратилась с заявлением в полицию. Оно уже принято и зарегистрировано. В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили, что сейчас по факту хищения смартфона ведётся проверка.

На прошлой неделе похожий случай произошёл на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге. Во время досмотра мужчина украл телефон, оставленный на тумбочке рядом с рамкой.