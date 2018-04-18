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Старшая дочь Татьяны Навки зажгла на весенней вечеринке золотой молодежи
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Старшая дочь Татьяны Навки зажгла на весенней вечеринке золотой молодежи 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Этой весной состоялась третья по счету вечеринка золотой молодежи, организованная журналом Tatler и магазином ЦУМ. Под модные ритмы зажигала «самая перспективная и талантливая молодежь Москвы»: дочь известного теннисиста Алеся Кафельникова, дочь главреда Vogue Вероника Федорова, дочь министра энергетики России Алина Новак, дочь Тины Канделаки Мелания Кондрахина, внучка Иосифа Бродского и Марины Басмановой Пелагея, внучатая племянница Матильды Кшесинской Элеонора и другие дети звезд.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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