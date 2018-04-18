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Собака научила «дикого» кота любить: невероятная история спасения со счастливым концом
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Собака научила «дикого» кота любить: невероятная история спасения со счастливым концом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Канадцы подобрали злого кота, который был ужасно изранен и не доверял никому вокруг.
Семейная пара в Канаде обнаружила около своего дома сильно израненного и очень агрессивного кота. С трудом поймав несчастное животное, они объездили несколько ветеринарных клиник, но ни один из врачей не решался иметь дело с диким шипящим котом, рассказали они изданию The Dodo.
В итоге чете Берроу удалось найти отважного ветеринара, который смог вылечить животное. Правда из-за сильных ран коту пришлось ампутировать хвост, но в остальном сейчас он абсолютно здоров.
Самое интересное в этой истории началось после того, как получивший кличку Ральф кот приехал домой, где уже жили несколько питомцев.
Сначала животное изолировали, чтобы дать привыкнуть к новой обстановке. Однако через какое-то время хозяева обнаружили, что Ральф подружился с собакой Анри.
Кот постоянно обнимает своего приятеля и почти ни на шаг не отходит от него. Выглядит это невероятно мило. Вместе с тем, отмечают Берроу, кот научился у собаки, как вести себя с людьми, и тоже выражает им доверие, прижимается и даже мурчит.
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