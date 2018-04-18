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Фестиваль отечественных сыроваров в Подмосковье: чем удивят российские фермеры
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Фестиваль отечественных сыроваров в Подмосковье: чем удивят российские фермеры 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Тематическая ярмарка «Товары регионов России» открылась в Коломенском городском округе Подмосковья. Все желающие смогут посетить ее до 22 апреля, сообщили в пресс‐службе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
Главной особенностью ярмарки станет фестиваль отечественных сыроваров. Уточняется, что в нем примут участие более 15 производителей Подмосковья, а также других регионов РФ.
Как рассказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников, гостям фестиваля предложат попробовать традиционные сыры, а также «благородные сорта» этих изделий российского производства. В частности, речь идет о сырах из козьего и коровьего молока, а также о мягких и твердых сортах, сырах для жарки и многих других.
Так как ярмарка тематическая и посвящена товарам регионов России, производители Московской, Ивановской, Брянской, Вологодской, Тульской областей, Башкортостана, Гжели, Краснодарского края, Белоруссии представят покупателям широкий ассортимент товаров народного потребления, народных промыслов и сувенирной продукции
— Владимир Посаженников.
Уточняется, что гости смогут не только принять участие в дегустации сыров, но также приобрести понравившиеся сорта и поучаствовать в мастер-классах по их приготовлению.
Министерство сельского хозяйства России намерено запретить производство и продажу сырных продуктов, содержащих 50‐100% растительных жиров. Сейчас зачастую такие подделки продаются в магазинах под видом настоящих сыров, коими не являются.
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