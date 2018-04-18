Фестиваль отечественных сыроваров в Подмосковье: чем удивят российские фермеры

Тематическая ярмарка «Товары регионов России» открылась в Коломенском городском округе Подмосковья. Все желающие смогут посетить ее до 22 апреля, сообщили в пресс‐службе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Главной особенностью ярмарки станет фестиваль отечественных сыроваров. Уточняется, что в нем примут участие более 15 производителей Подмосковья, а также других регионов РФ.

Как рассказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников , гостям фестиваля предложат попробовать традиционные сыры, а также «благородные сорта» этих изделий российского производства. В частности, речь идет о сырах из козьего и коровьего молока, а также о мягких и твердых сортах, сырах для жарки и многих других.

Так как ярмарка тематическая и посвящена товарам регионов России, производители Московской, Ивановской, Брянской, Вологодской, Тульской областей, Башкортостана, Гжели, Краснодарского края, Белоруссии представят покупателям широкий ассортимент товаров народного потребления, народных промыслов и сувенирной продукции

— Владимир Посаженников.

Уточняется, что гости смогут не только принять участие в дегустации сыров, но также приобрести понравившиеся сорта и поучаствовать в мастер-классах по их приготовлению.