Ещё
«Убить Билла по-русски»: фото Екатерины Вилковой заставило поклонников волноваться
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Убить Билла по-русски»: фото Екатерины Вилковой заставило поклонников волноваться 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известная актриса театра и кино Екатерина Вилкова удивила и заставила поволноваться своих поклонников, опубликовав новую фотографию со съемочной площадки. На снимке звезда предстала в гриме в виде торчащего изо лба метательного оружия, и прокомментировала этот образ в своем микроблоге в шутливой форме.
Как правило, на фотографиях со съемок Екатерина предстает в элегантных или серьезных образах. Новый опубликованный актрисой снимок вышел не менее эффектным и неожиданным. Благодаря искусно сделанному гриму в лоб Вилковой оказался весьма реалистично воткнут сюрикен. Публикацию звезда дополнила шутливой подписью, в которой поделилась своими ассоциациями от такого образа. «Когда на улице весна, в голову лезут всякие глупости…»
Подписчики Екатерины никак не ожидали увидеть подобную концепцию, а некоторые даже написали, что испугались в первые секунды. Однако большинство все же восприняло снимок с юмором и поделилось уже своими ассоциациями, вызванными фотографией. Но сильнее необычного грима поклонников заинтриговала блузка Екатерины. Предмет одежды напомнил им костюм, в котором актриса обычно появлялась в кадре в сериале «Отель „Элеон“. Фотография вызвала множество вопросов о возможных съемках нового сезона, а также предположений о сцене, для которой мог понадобиться грим в виде сюрикена.
»Катя, не надо нас так пугать!» «А во лбу звезда горит (торчит)! Классный весенний аксессуар.» «Ну вот, теперь весь день будет болеть голова…» «Это самый милый единорог которого я видела!» «Убить Билла по-русски! Очень реалистично. Браво гримёрам!»
Подписчики сделали Екатерине Вилковой множество комплиментов и отметили, что даже метательная звездочка во лбу ничуть не портит ее красоты. Кажется, поклонники готовы принять актрису в любом образе. Например, недавно она продемонстрировала, как носить пуховый платок, что также вызвало множество восторженных отзывов. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Как бегать с таким бюстом?»: Анастасия Квитко озадачила снимком из спортзала «Нашёл то, что давно искал»: Дмитрий Нагиев в шутку объявил Тиля Швайгера своим братом «Шикарная грудь»: формы Татьяны Котовой восхищают поклонников
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии14
Волочкова снялась голой на пляже223
Квитко озадачила фанатов своим бюстом149
Ратаковски без белья залезла на дерево4
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение