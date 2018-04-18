«Убить Билла по-русски»: фото Екатерины Вилковой заставило поклонников волноваться

Известная актриса театра и кино Екатерина Вилкова удивила и заставила поволноваться своих поклонников, опубликовав новую фотографию со съемочной площадки. На снимке звезда предстала в гриме в виде торчащего изо лба метательного оружия, и прокомментировала этот образ в своем микроблоге в шутливой форме.

Как правило, на фотографиях со съемок Екатерина предстает в элегантных или серьезных образах. Новый опубликованный актрисой снимок вышел не менее эффектным и неожиданным. Благодаря искусно сделанному гриму в лоб Вилковой оказался весьма реалистично воткнут сюрикен. Публикацию звезда дополнила шутливой подписью, в которой поделилась своими ассоциациями от такого образа. «Когда на улице весна, в голову лезут всякие глупости…»

Подписчики Екатерины никак не ожидали увидеть подобную концепцию, а некоторые даже написали, что испугались в первые секунды. Однако большинство все же восприняло снимок с юмором и поделилось уже своими ассоциациями, вызванными фотографией. Но сильнее необычного грима поклонников заинтриговала блузка Екатерины. Предмет одежды напомнил им костюм, в котором актриса обычно появлялась в кадре в сериале «Отель „Элеон“. Фотография вызвала множество вопросов о возможных съемках нового сезона, а также предположений о сцене, для которой мог понадобиться грим в виде сюрикена.

»Катя, не надо нас так пугать!» «А во лбу звезда горит (торчит)! Классный весенний аксессуар.» «Ну вот, теперь весь день будет болеть голова…» «Это самый милый единорог которого я видела!» «Убить Билла по-русски! Очень реалистично. Браво гримёрам!»

Подписчики сделали Екатерине Вилковой множество комплиментов и отметили, что даже метательная звездочка во лбу ничуть не портит ее красоты. Кажется, поклонники готовы принять актрису в любом образе. Например, недавно она продемонстрировала, как носить пуховый платок, что также вызвало множество восторженных отзывов. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!