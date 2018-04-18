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UPGRADE приглашает на бизнес-завтрак «Онлайн-продажи товаров для ремонта, строительства, DIY»
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UPGRADE приглашает на бизнес-завтрак «Онлайн-продажи товаров для ремонта, строительства, DIY» 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Среди спикеров и участников круглого стола — представители компаний INMYROOM, Leroy Merlin, ИКЕА, Hoff, Bosch, Auchan, MrDom и многие другие.
Спикеры расскажут слушателям о предпочтениях онлайн-покупателей товаров для ремонта, мебели и DIY, обсудят запуск e-com проектов офлайновыми гигантами в сегменте строительных материалов, а также раскроют секреты кросс-маркетинг механики, повторных продаж и LTV.
Дополнительная информация
Адрес: Москва, Gadget Studio, Тверская 20 с. 2. Время: 9:30—12:30. Количество мест ограничено, зарегистрироваться можно здесь.
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