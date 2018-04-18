UPGRADE приглашает на бизнес-завтрак «Онлайн-продажи товаров для ремонта, строительства, DIY»

Среди спикеров и участников круглого стола — представители компаний INMYROOM, Leroy Merlin, ИКЕА , Hoff, Bosch, Auchan , MrDom и многие другие.

Спикеры расскажут слушателям о предпочтениях онлайн-покупателей товаров для ремонта, мебели и DIY, обсудят запуск e-com проектов офлайновыми гигантами в сегменте строительных материалов, а также раскроют секреты кросс-маркетинг механики, повторных продаж и LTV.

Дополнительная информация

Адрес: Москва, Gadget Studio, Тверская 20 с. 2. Время: 9:30—12:30. Количество мест ограничено, зарегистрироваться можно здесь.