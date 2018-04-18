«Мне говорили, что я похожа на лягушку»: интервью с челябинкой, победившей в конкурсе супермоделей мира

Челябинку Екатерину Евдокимову сложно не заметить — высокий рост, идеальная фигура (о, да!), красивые глаза. В этом году она стала первой вице-мисс международного конкурса самых красивых девушек мира — Miss Supermodel Worldwide. 74.ru провел с победительницей один день — от утреннего занятия в фитнес-клубе до вечерних прогулок. За это время успели обсудить, до чего доводит женская зависть, как устроены конкурсы красоты, почему пластическая операция не гарант победы и сколько нужно есть, чтобы похудеть.

На растяжку в фитнес-клуб

Утро 19-летней Кати начинается со спорта. Она работает фитнес-инструктором, проводит занятия по растяжке. А вечером устраивает ещё силовые тренировки для поддержания формы.

— На Miss Supermodel Worldwide в Индии ты была единственной представительницей России, расскажи, как попала на конкурс?

— Впервые в конкурсе красоты я участвовала, когда мне было 13 лет. Потом пошло по нарастающей. В 2017 году на конкурсе «Мисс Волга» я вошла в топ-5 участниц. Там меня заметил агент и пригласил поучаствовать в более масштабном конкурсе. Miss Supermodel Worldwide — это мой первый международный конкурс. Я в полном восторге, никогда ещё не видела столько красивых и в то же время настолько разных девушек. Там были представительницы из 45 стран мира.

В 19 лет Катя уже работает фитнес-инструктором

— Представляю, как сложно пришлось жюри.

— Конкурсу всегда предшествует большая подготовка. Например, перед финалом «Мисс Россия» девушки тренируются почти месяц. На конкурсе «Мисс супермодель» в Индии нас собирали за 14 дней. В программу входят фитнес-занятия, поездка по интересным местам, общение, фотосессии. Жюри никогда не оценивает только по финальному дню, всегда смотрят на то, как девушка проявляла себя до. Нам каждый день говорили: «Внешняя красота есть у всех, показывайте свою внутреннюю красоту». Мне повезло, я по жизни общительный человек, поэтому нахожу со всеми контакт. Мы также участвовали в социальной акции — это тоже отражение твоей собственной позиции. Важна элементарно физическая и психологическая выносливость, потому что репетиции длятся до часу-двух ночи, а вставать приходится уже в шесть утра.

С четырёх лет девушка занимается танцами, поэтому растяжка у неё что надо!

К растяжке Катя добавляет ещё две силовые тренировки

В университет на лекции

Катя — будущий журналист. Учится на втором курсе факультета журналистики ЧелГУ. Сейчас девушке приходится совмещать учёбу и работу моделью.

— Как ты в себе вырабатывала уверенность?

— У меня это с детства. Я с четырёх лет занимаюсь танцами. Есть специальное образование, потому что я закончила челябинскую гимназию № 10. Я занималась балетом, танцевала народные, современные, эстрадные танцы. Мы даже в 2014 году становились чемпионами Европы.

Свою первую зарплату я получила в 13 лет — играла роль лягушки в оперном театре. Причём именно лягушку, а не царевну. Потом танцевала на детских новогодних ёлках в ДК ЖД. Так что работать я привыкла с детства. (Смеется.) Но этот труд мне в удовольствие, я не воспринимаю его как работу.

— Обычно девушки строят козни друг другу, потому что каждая хочет победить. Тебе с этим приходилось сталкиваться?

— В Индии — нет. Там была очень дружеская атмосфера. Некоторые девочки забыли привезти достаточное количество платьев, так их выручали другие девчонки — отдавали свои наряды. Конечно, козни тоже бывают. Это чаще всего встречается на российских конкурсах, где очень жёсткая конкуренция.

Катя учится на журфаке

В обычной жизни финалистка конкурса супермоделей предпочитает не краситься

В университете Катя предпочитает обсуждать прочитанные книги, а не конкурсы красоты

— Завистливые взгляды часто приходится ловить?

— Я на них не обращаю внимания. Мне в детстве говорили, что у меня узкие глаза. Я месяц переживала, потом успокоилась. Говорили, что губы толстые, как у лягушки. А сейчас такие наоборот в моде. Читала комментарии о том, что я вся «ненатуральная», «губы накачанные» и так далее. Кстати, раньше к конкурсам не допускались участницы, сделавшие пластику. Хотя я знаю девушек, которые участвовали и со сделанной грудью, и с винирами, и с накачанными губами. Но я-то знаю, что моя внешность — это заслуга только природы и родителей.

— Как мама с папой относятся к участию в конкурсах красоты?

— У меня родители врачи: папа — кардиохирург, а мама — кардиолог. Естественно, все спрашивали, почему я не пошла в медицинский. Но это не моё. Мне хочется творчества, я выбрала факультет журналистики. Учусь на втором курсе Челябинского госуниверситета. Работа модели для меня — это хобби. На первом месте пока остаётся учёба. Родители к конкурсам красоты относятся положительно. Мама украсила всю квартиру моими фотографиями. Конечно, поначалу были опасения. На «Мисс Поволжье» в 2015 году меня сопровождала вся семья. Сейчас мама советует не упускать свой шанс, тем более карьера у моделей короткая с точки зрения возраста. Меня часто зовут в Европу, а контракт предполагает проживание в течение двух-трёх месяцев. Это хорошая возможность побывать в разных странах, да ещё и заработать.

За обновками в магазин

Финалистка конкурса самых красивых девушек мира Катя Евдокимова в обычной жизни предпочитает простую удобную одежду.

— Ты работаешь на подиумах или участвуешь в фотосессиях?

— И то, и другое. Сейчас моя фигура больше приближена к стандартам конкурсов красоты, а для работы на подиуме нужны другие параметры. Когда я представляла одежду, приходилось очень мало есть, мало спать и много тренироваться. У меня объём бёдер был 88–89 сантиметров.

— Как поддерживаешь форму?

— Я привлекла подружку, и мы вместе теперь едим здоровую еду, тренируемся. Лично у меня две силовые тренировки плюс занятия по растяжке. Отказались от сладкого, мучного, жареного. На самом деле, это не смертельно, можно компенсировать вкусными злаковыми батончиками, творожной запеканкой. Когда худеешь, нужно есть много. Диетолог расписала мне питание на 1700 килокалорий. Это довольно много. У девочек, которые сидят только на яблочках с кефиром, потом начинают выпадать волосы, ломаться ногти и так далее. Всё питание должно быть сбалансированным.

Рост у Кати 178 сантиметров

В детстве Катю называли лягушкой за толстые губы, а сейчас не верят в их натуральность — такой парадокс

Катя уже работала за границей в качестве модели

— От комплиментов и приставаний ещё не устала?

— В этом плане за границей работать более безопасно. В Москве на конкурсах красоты или фотосессиях часто звучат сомнительные предложения, но я на них просто не реагирую или говорю, что меня это не интересует. В обычной жизни я практически не крашусь. Мои одногруппники, наверное, меня ни разу не видели с макияжем. Конечно, раньше я любила краситься, но сейчас хватает тяжелого макияжа на фотосессиях, нужно давать коже отдохнуть. Мой молодой человек этому только рад. Он говорит, что так я меньше привлекаю внимание мужчин.

Девушка признаётся, что это хорошая возможность побывать в разных странах

Пока на первое место Катя ставит учёбу