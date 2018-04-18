Зоопарк просит челябинцев придумать имя новорождённому ослёнку

Сотрудники челябинского зоопарка просят горожан придумать имя маленькому ослику, который родился несколько дней назад, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Полосатые ножки, волосатые ушки, игривый взгляд — именно так выглядит наша красавица-малышка. Ей всего три дня, но уже сегодня вместе с мамой они вышли на первую прогулку. Но у этого новорожденного чуда до сих пор нет имени! Помогайте!», — говорится на официальной странице учреждения в соцсети.

Сотрудники зоопарка также поделились с челябинцами видеозаписью первой прогулки нового питомца.

В комментариях к посту горожане уже предложили несколько вариантов имени для ослика. Лидирует «сладкая» тема: новорождённую предлагают назвать Шоколадкой, Зефиркой или Пастилой.