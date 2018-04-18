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Зоопарк просит челябинцев придумать имя новорождённому ослёнку
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Зоопарк просит челябинцев придумать имя новорождённому ослёнку 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
Сотрудники челябинского зоопарка просят горожан придумать имя маленькому ослику, который родился несколько дней назад, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
«Полосатые ножки, волосатые ушки, игривый взгляд — именно так выглядит наша красавица-малышка. Ей всего три дня, но уже сегодня вместе с мамой они вышли на первую прогулку. Но у этого новорожденного чуда до сих пор нет имени! Помогайте!», — говорится на официальной странице учреждения в соцсети.
Сотрудники зоопарка также поделились с челябинцами видеозаписью первой прогулки нового питомца.
В комментариях к посту горожане уже предложили несколько вариантов имени для ослика. Лидирует «сладкая» тема: новорождённую предлагают назвать Шоколадкой, Зефиркой или Пастилой.
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