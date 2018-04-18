13 ляпов в новом «Простоквашино»

«Взрыв бомбы» — это примерно самое близкое словосочетание, которым можно описать эффект от нового эпизода «Простоквашино» на зрителей. Преимущественно взрослых, ведь большинству детей все понравилось. Нам тоже мультфильм показался вполне удачным — читайте позитивную рецензию на первый эпизод от Tlum.Ru.

Об основных заблуждениях всех тех, кто обильно выливает бурное негодование на новую работу «Союзмультфильма», мы также написали в подробном информационном обзоре. Так что пришло время поговорить о приятном — о ляпах, которых на 6-минутную серию набралось достаточно. Торжественно напоминаем, что поиск подобных несостыковок — всего лишь забава, призванная скрасить наше нетерпеливое ожидание следующего эпизода. Мультик от них хуже не становится — наоборот!

Почти как настоящий

В самых первых кадрах мультфильма мы видим котообразный кактус, грустно призванный заменить Матроскина на подоконнике. Пока Дядя Федор поднимается, кактус успевает заметно развернуться и выдвинуться вперед. Странно, что это растение еще как правильно есть пончики советы не раздает, было бы забавно.

Глазок закрылся

Когда художники не дорисовывают что-то, уже не нужное для повествования, это понятно. А как насчет дверного глазка, который изначально не имел каких-либо сюжетных функций? Помимо исчезновения этого полезного отверстия, входная дверь еще и странной конфигурацией отличается. Внутри она гладкая, а со стороны лестничной клетки — в узорах, которые обычно расположены с обоих сторон.

Этот мяч и в речке утонет?

Во всяком случае, обычные законы физики на данную игрушку не распространяются. Залетал мячик в дверь по прямой траектории, внутри квартиры покатился в сторону, а потом просто взял и исчез. Здесь же начинаются метаморфозы ящика для посылок от « Почты России ». Обратите внимание на цвета ленты! За все 6 минут мультика с этой коробкой еще много чего в плане оформления стряслось. Кстати, вас не удивило, что в посылке предполагалось молоко? Это почтой-то?

Неопытный папа

Конечно, шутки про Веру Павловну, ее непричастность к роману Чернышевского «Что делать?» и папу Диму будут курсировать еще долго. Мы напоминаем, что отца детей в мультсериале зовут Павел, потому что новое «Простоквашино» не основывается на книжках Успенского. Но почему он пытается надеть подгузник прямо на комбинезончик? Да еще и инструкцию к данному предмету спрашивает?! Нам это кажется очень странным, ведь Вера Павловна явно не вчера родилась, а многоуважаемый Павел буквально первый раз памперс надевает. Это не совсем ляп, конечно, но очень подозрительно.

Таинственные перемещения

А это просто ловушка, которая при срабатывании отодвинулась по потолку заметно дальше в правую сторону. Ерунда, конечно. И эти бутылки, самостоятельно перекатывающиеся по полу и конвейеру, тоже в порядке вещей для мультика. Может, здесь еще должен быть вопрос, почему не вырос Гаврюша? И галчонок Хватайка? Ведь года два прошло с окончания советского мультсериала, а теленок и нынче теленок.

Безумное чаепитие

Пожалуй, Матроскин побудет Шляпником, Шарик — Мартовским зайцем, а Дяде Федору подойдет роль Алисы. Просто в этой сцене очень много странных ляпов, особенно это касается стоящих на столе предметов. Вот Матроскин наливает чаек и пододвигает к себе сахарницу. Миг — капля на скатерти исчезает (ладно, это дело обычное), сахарница телепортируется обратно, а ложка и кружка Шарика поворачиваются в другую сторону, хотя он их не крутил.

За время произнесения фразы «А Печкин как поживает?» успела перепрыгнуть вазочка с печеньем «из города». Она вообще часто по столу перемещается без участия героев, и метод ее рисовки тоже как-то быстро меняется.

Вместе с электричеством из своего укрытия показалась и люстра. Смотрите, ракурс один, а на первом кадре она где-то боязливо прячется. Тем временем Матроскин ведет разговоры про подписчиков Шарика и амбарного хипстера, хотя парой сцен раньше не знал, что такое блог, спутав его с блохами. Ложка и вазочка продолжают перемещаться, также самовольно вертится самовар.

«Пока горит свеча»

Помимо внезапно появившейся лампы, момент с возвращением света любопытен еще одним ляпом — свеча погасла сама собой, никто ее не задувал. А потом и вовсе пропала. Эх, Матроскин, ваши вещи — как молоко на плите. Отвернись — и убежали! На этих же кадрах можно проследить исчезновение кружки Шарика.

«Crystals»

Так называется композиция группы M. O. O. N, звучащая в игре Hotline Miami и на звонке местного аналога Skype у Шарика. Конечно, это не ляп, а пасхалка, просто к слову пришлось. Как-то странно слышать в семейном мультфильме мелодию из кровавого «шутера», в котором главный герой, убийца-психопат, получает задания при помощи звонков (!), после которых идет эффектно зачищать область. Видеороликов, где совместили Hotline Miami с Простоквашино умельцы уже налепили. Детям только не показывайте!

Источник: Simon Aspfyx

Время ждет

Конечно, категорически стоящие на одном месте часы можно объяснить банальной поломкой последних. Так себе домохозяин из Матроскина, даже такой раритет заводить забывает. Шарик с Печкиным тоже со временем не в ладах — ну кто в наши дни говорит «интЕрнЕт» и «бизнЕс»? Даже в деревнях это редкость!

Последний кадр

Ах, какое раздолье! И дверь резко видоизменилась, и домофон исчез, а кружка Шарика и свечка, пропавшие несколькими минутами раньше, вновь появились! А ручки на двери, кстати, нет в обоих случаях — как же звери изнутри закрываются?

На сладкое

Тем временем специалисты продолжают наблюдать бюст мамы Риммы, хотя, вполне возможно, зовут эту милую женщину теперь как-то иначе.

Если в первом эпизоде старого сериала у нее был примерно «второй» размер, во втором — около «четвертого», а в третьем — едва «первый», то в перезапуске что-то снова изменилось. Теперь это называют «между первым и вторым». Но справедливости ради напомним вам, что это и другие изменения во внешности мультгероев — не совсем ляп. Они связаны с тем, что все серии «Простоквашино» рисовали разные художники.

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