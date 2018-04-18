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Миша Романова беременна от Макса Барских
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Миша Романова беременна от Макса Барских 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Совсем недавно Миша Романова шокировала своих поклонников сообщением об уходе из группы «ВИА Гра». «На некоторое время артист во мне уступил женщине», — написала девушка в своем. До сих пор поклонники могли только догадываться, что значило это таинственное заявление экс-участницы коллектива.
Большинство фанатов «ВИА Гры» сразу же сделали предположение: Миша беременна. Да не от кого-нибудь, а от Макса Барских, с которым в прошлом из связывали не только рабочие, но и романтические отношения. «Это не просто дружба. Это даже больше чем любовь», — так комментировала свои отношения с Максом Миша несколько лет назад.
Чтобы получить ответ на вопрос, журналисты обратились к продюсеру Макса, Алану Бадоеву, но его ответ был очень неоднозначным и не в полной мере удовлетворил любопытство поклонников.
«Да нет, это невозможно, это какая-то шутка, наверное. Но сейчас интервью закончится, и я пойду позвоню Максу», — сказал Алан и задумчиво добавил: «Я давно не видел Мишу, так как у ‘ВИА Гры’ очень плотный гастрольный график, но она очень часто общается с Максом. Наобщались…»
Внимательная публика заметила, что после этого сообщения Алан стал чаще публиковать фотографии с детьми в своих соцсетях, хотя никакого официального комментария продюсер Барских пока не дал. ;
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