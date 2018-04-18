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Челябинцев призывают придумать имя новорожденному ослику
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Челябинцев призывают придумать имя новорожденному ослику 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
В челябинском зоопарке очередное радостное пополнение. Пара осликов Ириска и Славик стали родителями. Малышка, которая родилась несколько дней назад, уже выходит с мамой на первые прогулки. Однако имени у новорожденной пока нет. На странице в социальной сети сотрудники зоопарка призывают челябинцев придумать новорожденной имя.
— Полосатые ножки, волосатые ушки, игривый взгляд — именно так выглядит наша красавица, — отмечают в зоопарке.
Жители Южного Урала уже активно принялись придумывать имена. Среди предложенных: Пастила, Лолли, Глазурька, Шоколадка, Халва, Зефирка и Пружинка. Свои варианты имени можно написать на странице городского зоопарка в «ВКонтакте» или отправить письмо по электронной почте metodist@chelzoo.ru.
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