Челябинцев призывают придумать имя новорожденному ослику

В челябинском зоопарке очередное радостное пополнение. Пара осликов Ириска и Славик стали родителями. Малышка, которая родилась несколько дней назад, уже выходит с мамой на первые прогулки. Однако имени у новорожденной пока нет. На странице в социальной сети сотрудники зоопарка призывают челябинцев придумать новорожденной имя.

— Полосатые ножки, волосатые ушки, игривый взгляд — именно так выглядит наша красавица, — отмечают в зоопарке.

Жители Южного Урала уже активно принялись придумывать имена. Среди предложенных: Пастила, Лолли, Глазурька, Шоколадка, Халва, Зефирка и Пружинка. Свои варианты имени можно написать на странице городского зоопарка в «ВКонтакте» или отправить письмо по электронной почте metodist@chelzoo.ru.