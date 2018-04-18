Ещё
Женщину, выбросившую в пакете новорожденную дочь, ищут по всей Волгоградской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщину, выбросившую в пакете новорожденную дочь, ищут по всей Волгоградской области 

ria34.ru 56 минут назад
Фото: ria34.ru
В Волгоградской области сотрудники СКР продолжают поиски женщины, которая в конце февраля в городе Михайловка бросила умирать на улице среди гаражей свою новорожденную дочку.
Правоохранители обратились к жителям всего региона с просьбой помочь в поисках матери-кукушки. Следователи не исключают, что оставившая ребенка в Михайловке роженица может быть из любого района области. Напомним, страшную находку обнаружили 21 февраля на улице Коммуны местные жители. Тело младенца было завернуто в пеленку и упаковано в полиэтиленовые пакеты, а сверток спрятан между гаражными боксами. Как установили эксперты, новорожденная умерла из-за переохлаждения. — Несмотря на принимаемые меры к установлению матери ребенка до сих пор ее личность не установлена, — пояснили РИА34 в СУ СКР РФ по Волгоградской области. — Допрошены местные жительницы, а также женщины из близлежащих районов, которые стояли на учете по беременности, а также страдающие психическими заболеваниями и снятые с учета в женской консультации по различным причинам, студентки, которые без уважительной причины длительное время не посещали учебные заведения. Изучены изъятые видеозаписи, установлены зафиксированные на них лица женского пола, причастность которых по результатам проведенных следственных действий была исключена. В СКР добавляют, что помимо оперативно-розыскных мероприятий был проведен ряд генетических исследований на установление материнства у нескольких десятков женщин, но в итоге их родство с погибшим ребенком исключили. — Следствие пришло к выводу, что мать ребенка, возможно, не состояла на учете по беременности. Расследование продолжается. Сейчас следователями отрабатываются на причастность к совершению преступления женщины, которые состояли на учете в женских консультациях, всей области, — отметили в следственных органах. — Не исключено, что женщина, бросившая дочку на улице, не является жительницей Михайловки. Следственные органы вновь обращаются ко всем жителям и гостям региона, владеющих информацией о женщинах, которые на позднем сроке беременности внезапно сменили место своего жительства, сообщили о прерывании беременности или о рождении мертвого плода, а также иными сведениями об обстоятельствах данного преступления с просьбой сообщить об этом в правоохранительные органы. Контактные телефоны: (84463) 2-11-98 или «02». Анонимность гарантируется.
ria34.ru: последние новости
26-летняя волгоградка из-за редкой болезни похудела до 25 кг и оказалась обездвижена Потерявший в пожаре семью кемеровчанин рассказал о видео с камер ТЦ и закрытых дверях Баста спел с армией поклонников в Волгограде
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии55
Модель с псориазом заставляет на себя смотреть2
Что вам нужно срочно удалить из телефона2
Квитко озадачила фанатов своим бюстом152
Волочкова снялась голой на пляже223
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение