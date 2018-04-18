Женщину, выбросившую в пакете новорожденную дочь, ищут по всей Волгоградской области 

В Волгоградской области сотрудники СКР продолжают поиски женщины, которая в конце февраля в городе Михайловка бросила умирать на улице среди гаражей свою новорожденную дочку.
Правоохранители обратились к жителям всего региона с просьбой помочь в поисках матери-кукушки. Следователи не исключают, что оставившая ребенка в Михайловке роженица может быть из любого района области. Напомним, страшную находку обнаружили 21 февраля на улице Коммуны местные жители. Тело младенца было завернуто в пеленку и упаковано в полиэтиленовые пакеты, а сверток спрятан между гаражными боксами. Как установили эксперты, новорожденная умерла из-за переохлаждения. — Несмотря на принимаемые меры к установлению матери ребенка до сих пор ее личность не установлена, — пояснили РИА34 в СУ СКР РФ по Волгоградской области. — Допрошены местные жительницы, а также женщины из близлежащих районов, которые стояли на учете по беременности, а также страдающие психическими заболеваниями и снятые с учета в женской консультации по различным причинам, студентки, которые без уважительной причины длительное время не посещали учебные заведения. Изучены изъятые видеозаписи, установлены зафиксированные на них лица женского пола, причастность которых по результатам проведенных следственных действий была исключена. В СКР добавляют, что помимо оперативно-розыскных мероприятий был проведен ряд генетических исследований на установление материнства у нескольких десятков женщин, но в итоге их родство с погибшим ребенком исключили. — Следствие пришло к выводу, что мать ребенка, возможно, не состояла на учете по беременности. Расследование продолжается. Сейчас следователями отрабатываются на причастность к совершению преступления женщины, которые состояли на учете в женских консультациях, всей области, — отметили в следственных органах. — Не исключено, что женщина, бросившая дочку на улице, не является жительницей Михайловки. Следственные органы вновь обращаются ко всем жителям и гостям региона, владеющих информацией о женщинах, которые на позднем сроке беременности внезапно сменили место своего жительства, сообщили о прерывании беременности или о рождении мертвого плода, а также иными сведениями об обстоятельствах данного преступления с просьбой сообщить об этом в правоохранительные органы. Контактные телефоны: (84463) 2-11-98 или «02». Анонимность гарантируется.