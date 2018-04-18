Домашние хлопоты: почему материнство способствует успеху в бизнесе

Две полоски в тесте на беременность могут означать, как начало, так и закат женской деловой карьеры. Конечно, можно сразу свить дома розовое гнездо из тюлевых занавесок и ограничить свои деловые наклонности вязанием свитеров мужу, который тотчас же превратится из равноправного партнера в лучшем случае в бизнес-ангела. В худшем — в авторитарного и бестактного гендиректора семейства. Деньги-то у него. Но если оптимизма, терпения и силы воли у женщины хватает на большее, чем варку овсяной каши после бессонной ночи и экстремальное вождение детской коляски по сугробам, то надо радоваться. В вашей жизни наконец-то появился идеальный менеджер.

Ребенок, как и бизнес, постоянно требует внимания. В свою очередь, материнство делает женщину собранной, организованной и учит ее планировать все действия и каждый шаг в отдельности. Любой сеанс кормления — это деловые переговоры в миниатюре: договоримся — не договоримся, поест, или нет.

Материнство и бизнес — это многофункциональность. Одной рукой женщина держит ребенка, второй варит кашу, при этом, прижав трубку к уху, еще и ведет телефонные переговоры. Почти как в офисе, где мультизадачность является нормой. В таких условиях женщины больше начинают ценить факторы времени, удобства и скорости, чтобы все успеть и сделать качественно. Иными словами, если молодая мама решится открыть новый бизнес, или, как минимум, не бросать прежний, то она уже живет в нужном для бизнеса темпе, а ее мышление подсознательно стоит на бизнес-рельсах. Осталось только дать символический гудок, и в путь.

Если проанализировать усредненные данные соцопросов, которые регулярно проводят порталы для молодых мам, то порядка 40% матерей с ребенком до трех лет имеют собственное дело. Правда, не всегда солидное и официально зарегистрированное. Некоторые варят домашнее мыло и продают его знакомым через соцсети. Кто-то печет дома праздничные торты под заказ. Стоит, кстати, такой эксклюзив от 5 000 рублей за один тортик, вполне доходно.

Самой же популярной является профессия бухгалтера, 15% бизнес-мам занимаются именно бухучетом. Вести на дому бухгалтерию ИП, или небольшого «ООО» стоит от 3 000 до 20 000 рублей. Нужен только компьютер с бухгалтерской начинкой. Взяла три-четыре фирмы — вот уже неплохая прибавка к декретным выплатам и зарплате супруга. На втором месте — дизайнеры рекламы и полиграфической продукции. Они даже официально в декрет часто не уходят и сохраняют свою зарплату.

На фоне захлестнувшей страну «экомании» на третье место в последние годы вышел агробизнес. Для начала фермерства подойдет отапливаемая дача, несколько десятков кур в сарае, муж в роли экспедитора на выходных. В дальнейшем можно задуматься и об организации экскурсий на ферму, кейтеринге и поставках продуктов в небольшие сети, ценящие качество.

Порядка 20% молодых мам открывают уже более крупные предприятия, подходящие под определение «малый бизнес». Здесь определенным тормозом является отсутствие у многих стартового капитала. Даже для открытия небольшого рыбного супермаркета по франшизе вам потребуется 100 000 на паушальный взнос и около 200 000-300 000на первую закупку товара. Зато если такую сумму удалось найти, то женская бизнес-хватка включается на полную.

Кроме торговли пользуются популярностью профессии, которым можно быстро обучиться, например, мастер маникюра. Пара месяцев на курсах и вы уже освоили дело, которое позволит не только достойно зарабатывать, но и самостоятельно планировать свой рабочий день. Как показывает опыт, многие женщины, выбравшие этот путь, впоследствии открывают собственные салоны красоты и даже становятся владельцами успешного сетевого бизнеса, у которого есть все шансы стать международным.

По статистике, 9 из 10 молодых мам, имеющих свое дело, считают этот бизнес успешным. Более того, после окончания декрета многие не возвращаются на предыдущее место работы, а с удвоенной энергией бросаются расширять свой «материнский» бизнес, который уже позволил им самореализоваться и вырваться из одиночества четырех стен.

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