А вам какие грядки нравятся?

Традиционно овощи сажают на грядки. Но вид обычных грядок на многих нагоняет тоску: хочется чего-то необычного, красивого, а тут скучные однообразные земляные холмики… А ведь грядки тоже бывают разные! Да, не каждый вариант подойдет для того, чтобы вырастить большой урожай — но не всем и нужны огромные овощные запасы! Так что давайте посмотрим, какие бывают грядки, кроме таких вот — привычных (это как раз мой огород, на котором выполняется «продовольственная программа»). В этом сезоне запланирован и декоративный вариант, а пока остальные фотографии — не мои).

Обычные грядки

Раз уж речь зашла о красоте, с нее и начнем, пожалуй. Столь популярные в последнее время декоративные огороды — вовсе не изобретение наших дней. Красиво высаживать овощи начали очень давно — эта традиция идет еще от монастырских и аптекарских огородов. Сегодня классическим примером высокого огородного искусства служат декоративные огороды французского замка Вилландри.

Декоративный огород в Виландри. Фото с сайта stroy.pro Собственно, речь идет об обустройстве грядок в регулярном стиле. При правильном подходе они потребуют затрат времени, сил и финансов, в основном, на самом первом этапе — когда все это нужно тщательно спланировать, заложить, декорировать. Впоследствии ухаживать за такими грядками и поддерживать их в порядке будет ничуть не сложнее, а может быть, и проще, чем за обычными. Зато подобный огород можно разместить даже в парадной зоне участка — настолько он привлекателен.

Огород в регулярном стиле. Фото с сайта www.florapassionis.com Для регулярного стиля характерны строгие линии, выверенные геометрические формы. И конечно, безупречная аккуратность. Поэтому дорожки в таком огороде или вымощены, или засыпаны мелким гравием, песком и тому подобными материалами. Сами грядки могут располагаться вровень с поверхностью почвы или возвышаться над ней. Во втором случае они имеют обрамление, которое играет декоративную роль и одновременно не позволяет почве рассыпаться. За счет красивых бортиков приподнятые грядки выглядят нарядно и оригинально.

Огород в регулярном стиле. Фото с сайта landstudia.ru Такая планировка идеально подходит для аптекарского огорода — небольшого участка с пряными и лекарственными травами. Для них очень удобны небольшие грядочки, а разместить подобную красоту можно и возле кухни, и рядом с зоной отдыха — чтобы зелень к шашлыку была всегда под рукой))

Для тех, кто хочет оформить грядки с пряностями в более естественном стиле, подойдет вариант спиральной грядки, напоминающей рокарий. При ее создании важно грамотно расположить растения, чтобы им было комфортно в таких условиях, ведь на разных ярусах подобной грядки влажность почвы и освещенность будут различными.

Спиральные грядки. Фото с сайта img.anews.com Сейчас многие сооружают высокие грядки, которые не только красивы, но и удобны. Для того, чтобы ухаживать за растениями на них, не нужно низко наклоняться, и это большой плюс. Но есть и минус: почва в высоких грядках высыхает быстрее, чем в обычных, поэтому поливать их нужно чаще. В жарком, сухом климате это не самый удачный вариант огородного обустройства. А вот на низких участках, где часто застаивается вода, а почва не отличается плодородием, высокие грядки могут стать настоящим спасением.

Высокими чаще всего делают так называемые теплые грядки. Это не просто короб с насыпанной в него почвой — это достаточно сложная система, своего рода «слоеный пирог», «начинка» которого служит растениям источником питания и тепла.

Теплые грядки сооружают на поверхности почвы, не заглубляясь в нее, или с заглублением. В первом случае иногда даже не снимают дерн, укладывая слои будущей грядки прямо на необработанную почву. Во втором — выкапывают небольшой котлован по размеру грядки и уже в него закладывают первые слои «топлива». Этот вариант подходит в том случае, если участок не затапливается по весне, а грунтовые воды залегают достаточно глубоко.

Схема устройства теплой грядки выглядит примерно так:

Устройство теплой грядки. Рисунок с сайта teplica-exp.ru Впрочем, рекомендуемое количество слоев может меняться. Важно, чтобы внизу располагался грубый, объемный, долго разлагающийся материал, который, помимо прочего, служит дренажным слоем. Затем укладывают измельченную бумагу, картон, поверх которых можно выложить и пищевые отходы, и растительные остатки. Сверху обязательно присыпают «начинку» зрелым компостом и огородным грунтом, в который уже и высаживают растения.

Такая грядка служит несколько лет, не требуя особых забот. Но готовить ее желательно с осени, накрыв на зиму мульчей из соломы или нетканым материалом. На дно короба (или котлована, если грядка заглубленная) желательно положить мелкоячеистую металлическую сетку, чтобы внутри не поселились мыши или другие грызуны.

Теплую грядку можно делать не только в форме короба, но и в виде холма — в этом случае овощи высаживают рядами по всей поверхности грядки. Это позволяет увеличить площадь посадок — грядки-холмы вмещают больше овощей, чем грядки-короба. А вообще, грядке совсем не обязательно иметь прямоугольную форму. Она может быть, например, такой:

Грядка не обязательно должна быть прямоугольной. Фото с сайта pinterest.com А еще популярны круглые грядки. Причем это тот случай, когда форма может играть роль и сугубо декоративную, и чисто практическую.

Грядка может быть и круглой. Фото с сайта www.knowhunger.org Да, круглых грядок на участке поместится меньше, чем квадратных и прямоугольных, то есть площадь посадок уменьшится. Но есть и масса достоинств. Например, оригинальность и декоративность, как на этой фотографии:

Круглые грядки-корзины. Фото с сайта dljadachnikov.ru Или практичность: круглые грядки из старых металлических емкостей не позволят корневищам сорных трав пробиться к вашим овощам.

Круглые грядки в бочках. Фото с сайта liveinternet.ru Интересна идея круглой теплой грядки (в этом году хочу соорудить такую). Делается она несложно. Берется полиэтиленовая пленка (рукавом). На подготовленной площадке намечается круг, диаметр которого соответствует размеру пленочного рукава. В центре устанавливается шест-опора высотой до 180-200 см (в зависимости от того, какую культуру предполагается выращивать). По всей окружности устанавливаются невысокие колышки-опоры, на которые натягивается нижняя часть пленки. Затем образовавшаяся грядка заполняется органическим сырьем и грунтом. После посадки овощей пленка расправляется и закрепляется сверху на шесте-опоре, образуя парник-шатер.

Круглая грядка-парник. Фото с сайта dachnicki.ru В такой грядке удобно выращивать огурцы, тыквы, томаты.

Тем, у кого участки небольшие, могут быть интересны вертикальные грядки всевозможных конструкций. Причем здесь тоже сочетаются практичность и декоративность: вертикальные грядки очень оригинальны и красивы, особенно при удачном подборе культур для них, а растений на их площади помещается больше, чем на аналогичном ровном участке.

Грядка-пирамида. Фото с сайта teplichniku.ru Но, как и в случае с высокими грядками, следует иметь в виду, что почва в этих конструкциях (особенно если речь идет о небольших контейнерах) пересыхает очень быстро. Поможет использование систем капельного полива или влагоемких наполнителей, например, гидрогеля, который смешивается с грунтом для посадки растений.

Вертикальная грядка. Фото с сайта poradu24.com Для небольшого вертикального огородика подойдут и такие вот неожиданные сооружения:

Вертикальная грядка из старого комода. Фото с сайта ukr-news.info

Сейчас границы между грядками и цветниками нередко стираются. Вот, например, грядка-миксбордер, красиво обрамленная плетнем:

Грядка-миксбордер. Фото с сайта 101dizain.com.ua Простые овощные бордюры из салата, петрушки, моркови несложно сделать на любом садовом участке, а смотрятся они очень оригинально и нарядно. Ну, а если хочется чего-то более изысканного, то вот еще один пример:

Овощная клумба. Фото с сайта nasotke.ru Словом, современная грядка — это далеко не скучно и очень красиво. А какие грядки вам нравятся?