Юношеская библиотека Костромы проведет «Библионочь» в японском стиле

21 апреля костромская юношеская библиотека присоединится к акции «Библионочь» и проведет ее в японском стиле, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Вечер откроют своими вокальными номерами члены клуба «КосАниК», они же покажут костюмы в стиле аниме, а танцевальный коллектив «Дивертисмент» продемонстрирует танец с веерами.

Вас ждет караоке по— японски, площадка настольных игр «Секреты японской мифологии», изготовление бумажной куклы— закладки, шиоринингё, уроки каллиграфии, хокку, манга.

В ходе вечера можно заработать жетоны, который потом обмениваются на подарки.

Мероприятие пройдет с 17:00 до 20:00.

Напомним, что в этот день гостей ждут и в костромской научной библиотеке, где вас научат делать экслибрис.