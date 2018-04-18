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Юношеская библиотека Костромы проведет «Библионочь» в японском стиле
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Юношеская библиотека Костромы проведет «Библионочь» в японском стиле 

k1news.ru 3 часа назад
Фото: k1news.ru
21 апреля костромская юношеская библиотека присоединится к акции «Библионочь» и проведет ее в японском стиле, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Вечер откроют своими вокальными номерами члены клуба «КосАниК», они же покажут костюмы в стиле аниме, а танцевальный коллектив «Дивертисмент» продемонстрирует танец с веерами.
Вас ждет караоке по— японски, площадка настольных игр «Секреты японской мифологии», изготовление бумажной куклы— закладки, шиоринингё, уроки каллиграфии, хокку, манга.
В ходе вечера можно заработать жетоны, который потом обмениваются на подарки.
Мероприятие пройдет с 17:00 до 20:00.
Напомним, что в этот день гостей ждут и в костромской научной библиотеке, где вас научат делать экслибрис.
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