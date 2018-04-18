Деревянная грядка-короб своими руками. Самый простой способ и все секреты «для девочек».

Часто возникает вопрос, как сделать грядку, если принц на белом коне не торопится помогать. Девушкам всегда сначала думается, что это очень сложно и тяжело. Я хочу показать и рассказать, как сделать ее оптимально. Всё из своего опыта. Рецепт-то вполне представимый, и ингредиенты — все под руками))

Итак, для одной грядки нужно:

доска 6 м;

брус;

пила;

саморезы;

шуруповерт.

Грядки-короба

Процесс изготовления:

Итак, если у вас есть какие-либо доски (от остатков стройки, например), отлично. Распиливаем их на нужные отрезки. Прямо пилой. Это не сложно, главное, подложить что-либо под доску, подняв ее над землей. У меня лежат другие доски.

Распиливаем

Если у вас нет досок, тоже не беда. Едем на ближайший к даче строительный рынок и там покупаем шестиметровые доски, с распилом. Один пил стоит примерно 10 рублей. Вашу доску вам сразу распилят на нужные отрезки, которые влезут в машину. Там же покупаем брус, достаточно самого тонкого. Можете заказать его распил, чтобы только влез в машину, а дальше сами дораспилите. Самое сложное — это скреплять доски в короб. Потому что доски тяжелые и держать их женской рукой неудобно. А принято стенки будущей грядки соединять на бруски.

Я делаю так Ставлю доски на землю на «ребро» и скручиваю саморезами одну доску с другой. Нужно аккуратно совместить верхние края. Возможно, придется что-то подложить под них, потому что земля не ровная, а грядка длинная. У меня подложена какая-то щепочка, на фото ниже видно:

Прикручиваем

Скрученные доски будут шататься, но это не страшно, нам только «наживить» их, чтобы не распадались. А уже потом изнутри короба прикручиваем бруски.

Напиленные бруски

Несколькими саморезами для прочности, каждую доску. Можно сколачивать гвоздями, но имейте в виду, что на гвоздях бортики быстро расшатаются. Саморезами прочнее.

Саморезы

Если вы внимательно посмотрите на фото ниже, то заметите, что с одного угла брусок снаружи. Это случилось потому, что короткая доска была на 10 см длиннее, чем задумано. Но на функциональность грядки это не повлияло.

Готовый короб

Если хочется высокую грядку, то напилите брус в 2-3 раза длиннее. Основа скручивается, как я рассказала, а остальные доски собираются как пирамидка)) За один день я собрала 3 грядки. Могу заметить, что грядки прочные, на их бортике можно даже сидеть. Любой девушке вполне под силу собрать отличную грядку-короб! Главное — начать!