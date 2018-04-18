Символ Екатеринбурга станет кофейной лавкой

Легендарную водонапорную башню на Плотинке, являющуюся одним из символов Екатеринбурга, превратят в «кофейню на вынос». Такое предложение есть в акте экспертизы на сайте областного Управления по охране объектов культурного наследия.

Как следует из документа, составленного экспертами из Челябинска, фасады башни в целом — в удовлетворительном состоянии, однако в стенах нижнего яруса выявлены трещины в швах бутовой кладки, а бревенчатая часть в ряде мест износилась и растрескалась.

В ходе предполагаемой реставрации рекомендовано восстановить историческую отделку и цветовое решение фасадов, заменить металлическую лестницу, смонтированную в 40-х годах прошлого века, на новую, но выполненную в стилистике кованых ограждений промышленных зданий конца ХIХ-начала ХХ веков.

Кроме того, предложено сделать расстекловку окон в башне под арочные «магазинные окна» с мелкоячеистым рисунком переплетов. Для доступа маломобильных групп населения планируется оборудовать крыльцо пандусом.

Среди элементов, попавших в список «предметов охраны» — гранитные блоки цоколя, бревна и резной деревянный карниз верхнего яруса, шестискатная крыша с шестигранным фонарем, декоративное убранство фасадов, наличники на окнах, а также дно водосборного бака с металлическими клепками.

Как стало известно «Уралинформбюро», помещение первого этажа водонапорной башни будет приспособлено под «точку продажи кофе на вынос». А на втором организуют смотровую площадку для обзора интерьера памятника, а также временные стендовые тематические экспозиции.

Стоит напомнить, что сооружение было построено в конце XIX века для обслуживания железной дороги, одна из веток которой проходила по территории Екатеринбургской казенной механической фабрики и Монетного двора (ныне — Исторический сквер). У башни тогда были две основные функции: заправлять котлы паровозов водой и подавать ее к механизмам железнодорожных мастерских.

В 1946 году железнодорожные мастерские были вынесены из центра города, а водонапорное сооружение — реконструировано и приспособлено под коммунальное жилье. В 1972-1973 годах в ней работал сувенирный магазин, а в 90-х размещалась экспозиция уральского металла — знаменитая «Метальная лавка». В 2016-м башня официально передана в ведение Музея истории Екатеринбурга.