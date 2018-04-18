Амаль Клуни в красном корсете стала звездой вечеринки

Не только Ким Кардашьян и Хейли Болдуин любят появляться на публике в бельевых топах и бра. Теперь и 40-летняя Амаль Клуни стала использовать этот элемент гардероба в своем повседневном образе. Так, в красном корсете супруга Джорджа Клуни пришла на вечеринку по случаю кадровых перестановок в Conde Nast — в начале года в издании Glamour сменился главный редактор.

Винтажный кружевной корсет от французской марки Isabella Allard Амаль дополнила джинсами-скинни, кожаными ботильонами и небольшим клатчем. Фотографии разлетелись по фанатским группам светской дивы в соцсетях.

Амаль Клуни

Напомним, что в прошлом году Амаль Клуни и ее супруг Джордж стали родителями близнецов: Эллы и Александра. Журналисты Vogue сообщили, что дети уже начали говорить и их первым словом стало: «мама». По данным издания, Элла больше похожа на свою маму, а Александр — копия Джорджа.