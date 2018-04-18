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Амаль Клуни в красном корсете стала звездой вечеринки
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Амаль Клуни в красном корсете стала звездой вечеринки 

Журнал ОК! 2 часа назад
Не только Ким Кардашьян и Хейли Болдуин любят появляться на публике в бельевых топах и бра. Теперь и 40-летняя Амаль Клуни стала использовать этот элемент гардероба в своем повседневном образе. Так, в красном корсете супруга Джорджа Клуни пришла на вечеринку по случаю кадровых перестановок в Conde Nast — в начале года в издании Glamour сменился главный редактор.
Винтажный кружевной корсет от французской марки Isabella Allard Амаль дополнила джинсами-скинни, кожаными ботильонами и небольшим клатчем. Фотографии разлетелись по фанатским группам светской дивы в соцсетях.
Амаль Клуни
Напомним, что в прошлом году Амаль Клуни и ее супруг Джордж стали родителями близнецов: Эллы и Александра. Журналисты Vogue сообщили, что дети уже начали говорить и их первым словом стало: «мама». По данным издания, Элла больше похожа на свою маму, а Александр — копия Джорджа.
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