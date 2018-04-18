Саратовские эксперты:Больше половины пачек масла оказались фальсификатом

Росельхознадзор выполнил все задачи для обеспечения безопасности страны. Работа велась по всем фронтам. Об этом вчера, 17 апреля, сообщил на пресс-конференции в КП-Саратов руководитель Управления Россельхознадзора по Саратовской области Александр Игонькин , подводя итоги 2017 года.

— Для безопасности продукции в стране назрела необходимость повсеместного внедрения электронной ветеринарной сертификации, чтобы отследить продукт на пути от поля и фермы до прилавка потребителя. И наш регион активно включился в эту работу с прошлого года, одним из первых, — сообщил Игонькин, подчеркнул, что в 2018 год структура вошла с достойным багажом — все поставленные на минувший год задачи выполнены.

Приводя показательные итоговые цифры и факты, Александр Викторович сообщил, что 28 марта в Москве прошла профильная федеральная коллегия, где министр сельского хозяйства России Сергей Ткачев дал высокую оценку деятельности их службы в деле обеспечения продовольственной, эпизоотической и фитосанитарной безопасности, а также в вопросах содействия аграрному бизнесу, в том числе по освоению новых отечественных и зарубежных рынков. Руководитель МВЛ Игорь Козлов продолжил тему проверок, подчеркнув, что лаборатория является инструментом Россельхознадзора, который использует лабораторный контроль в надзорной деятельности. И всего за прошедший 2017 год проведено более 360 тысяч лабораторных исследований в области ветеринарии, фитосанитарных исследований, земельного контроля.

— Главное для нас — результаты — то есть выявление в исследованиях и пробах, в рамках анализа и предотвращения рисков, возбудителей инфекционных болезней животных и растений, карантинных и вредных организмов, токсичных и посторонних веществ в биологических объектах и продукции. Например, пищевой, — отметил спикер.

Он более подробно остановился на исследованиях молочных продуктов, отметив, что из 142 проб масла, творога, молока и сыра, 72 процента оказались фальсификатом.

— Содержимое не соответствовало указанному составу на этикетке. На нарушении попались производители из Самарской, Вологодской Пензенской, Нижегородской, Курской, Белгородской и Саратовской области, — уточнил Козлов.

Что касаеся антибиотиков, то их находят в основном в мясе кур.

Журналисты поинтересовались, в каких продуктах чаще всего содержится ГМО. Спикеры пояснили, что в основном, в импортной сое, кормах, особенно из Латинской Америки, а также зарубежных семенах. Игонькин отметил, что такие семена запрещены в нашей стране, но их выбирают некоторые аграрии из-за высокой урожайности и устойчивости к болезням. В обычном зерне, проверяемом в рамках госконтроля, ревизоры ГМО не находили.

Говоря о задачах на 2018 год, спикеры отметили, что работы будут вестись по всем направлениям, и только так можно выполнить главную задачу — обеспечить ветеринарную и фитосанитарную безопасность страны.