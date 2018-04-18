Инструмент в колене пациента оставили хирурги НИИТО

В начале 2016 года преподаватель одного из алматинских вузов решил восстановить порванную переднюю крестообразную связку на левом коленном суставе. Выбор пал на клинику НИИТО. Операцию назначили на 21 марта, а через два дня к вечеру мужчина уже был дома. Послеоперационный период протекал без осложнений.

«Следуя инструкции клиники НИИТО, спустя четыре месяца пошел в бассейн. После водных процедур почувствовал дискомфорт в коленном суставе. Ощущал острую боль под чашечкой, которая не позволяла выпрямить ногу», — рассказал Ерлан. Он списал этот случай на реабилитационный период и проходил с полусогнутой ногой еще 5-6 месяцев. Лишь потом он решил все-таки сделать МРТ, сообщает Zakon.kz.

Обследование показало воспалительный процесс в эпифизе большеберцовой кости из-за инородного тела. В НИИТО предположили, что, возможно, это кусок от медицинского инструмента. «Клиника предложила извлечь данный предмет, оплатив лишь перелет», — пожаловался пациент. Он не пожелал повторно доверить свое здоровье новосибирским врачам и решил обратиться в одну из клиник дальнего зарубежья. НИИТО отказался оплачивать поездку и лечение.

«Мне ничего не оставалось, как обратиться в Новосибирский суд за защитой своих не только потребительских прав, но и гражданских. На сегодняшний день идет судебное разбирательство, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас непонятно, что происходит с ногой, но воспаление с каждым днем только усиливается», — поделился гражданин Казахстана.

В ноябре 2015 года в Центральной районной больнице Убинского района Новосибирской области врачи поставили неверный диагноз 12-летнему мальчику. В итоге ребенок лишился яичка. Несмотря на последующее решение суда, признавшего факт некачественной медицинской услуги, следователи уже трижды вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.