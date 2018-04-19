Врачи из клиники НИИТО оставили в колене пациента металлический кусок

Мужчина из Казахстана подал в суд на хирургов новосибирской «Клиники травматологии нейрохирургии и ортопедии НИИТО» за то, что они, когда делали операцию, забыли у него в колене кусок металла. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Казахстанец специально приехал в Новосибирск в марте этого года, чтобы ему сделали операцию на колене. Операция прошла успешно, и мужчина вернулся домой. Но спустя какое-то время его начали беспокоить боли в ноге, на которой была проведена операция. Оказалось, что в колене у пострадавшего остались металлические фрагменты инструментов.

Теперь пострадавший пациент подал на клинику в суд и намерен получить денежную компенсацию от них. Казахстанец требует, чтобы ему вернули все деньги, которые он потратил на восстановление, а также компенсацию ущерба за последующую операцию, которую он сделал в Турции.