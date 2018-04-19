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Врачи из клиники НИИТО оставили в колене пациента металлический кусок
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Врачи из клиники НИИТО оставили в колене пациента металлический кусок 

АиФ-Новосибирск 39 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Мужчина из Казахстана подал в суд на хирургов новосибирской «Клиники травматологии нейрохирургии и ортопедии НИИТО» за то, что они, когда делали операцию, забыли у него в колене кусок металла. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».
Казахстанец специально приехал в Новосибирск в марте этого года, чтобы ему сделали операцию на колене. Операция прошла успешно, и мужчина вернулся домой. Но спустя какое-то время его начали беспокоить боли в ноге, на которой была проведена операция. Оказалось, что в колене у пострадавшего остались металлические фрагменты инструментов.
Теперь пострадавший пациент подал на клинику в суд и намерен получить денежную компенсацию от них. Казахстанец требует, чтобы ему вернули все деньги, которые он потратил на восстановление, а также компенсацию ущерба за последующую операцию, которую он сделал в Турции.
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