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Работы по благоустройству общественного пространства пройдут в центре Королева
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Работы по благоустройству общественного пространства пройдут в центре Королева 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В подмосковном Королеве появится новое общественное пространство, включающее в себя территорию около Дома культуры имени М. И. Калинина, сквер «Покорителям космоса», а также зону отдыха, ограниченную улицами Октябрьская и Гагарина. Территория площадью девять гектаров будет разделена на прогулочное и игровое пространства.
В этом году Королев вошел в число
городов-юбиляров, для которых предусмотрено финансирование на реализацию проектов благоустройства. 18 марта в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды жители посредством голосования выбрали понравившуюся им концепцию реконструкции территории около Дома культуры имени Калинина. Реализация первого этапа общественного пространства будет завершена уже в текущем году
Владислав Гордиенко начальник Главархитектуры Московской области.
Благоустройство общественной территории включает мощение из разноформатной плитки, установку современного уличного и декоративного освещения, малых архитектурных форм, городской мебели. Кроме того, будут проведены масштабные работы по озеленению — в честь
80-летнего
юбилея города планируется высадка аллеи из 80-ти лип. В рамках разработки проекта была учтена космическая тематика — на площади при помощи точечно встроенных в покрытие светильников планируется создать эффект «звездного неба».
Выявление отличительных особенностей и сохранение идентичности наукограда стало одной из важнейших задач при работе над проектом. Стоит отметить, что благоустраиваемая территория связывает рекреационные и спортивные зоны города Королев — Акуловский водоканал, площадь Победы, стадион «Вымпел» с территорией новых жилых домов вблизи РКК «Энергия». В целом, общественное пространство станет универсальным местом для отдыха: на площади можно будет кататься на роликах и скейтах, в то же время старшее поколение сможет проводить время в сквере или в тени вновь образуемой аллеи
Михаил Хайкин, главный архитектор Московской области.
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