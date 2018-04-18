Работы по благоустройству общественного пространства пройдут в центре Королева

В подмосковном Королеве появится новое общественное пространство, включающее в себя территорию около Дома культуры имени М. И. Калинина, сквер «Покорителям космоса», а также зону отдыха, ограниченную улицами Октябрьская и Гагарина. Территория площадью девять гектаров будет разделена на прогулочное и игровое пространства.

В этом году Королев вошел в число

городов-юбиляров, для которых предусмотрено финансирование на реализацию проектов благоустройства. 18 марта в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды жители посредством голосования выбрали понравившуюся им концепцию реконструкции территории около Дома культуры имени Калинина. Реализация первого этапа общественного пространства будет завершена уже в текущем году

Благоустройство общественной территории включает мощение из разноформатной плитки, установку современного уличного и декоративного освещения, малых архитектурных форм, городской мебели. Кроме того, будут проведены масштабные работы по озеленению — в честь

80-летнего

юбилея города планируется высадка аллеи из 80-ти лип. В рамках разработки проекта была учтена космическая тематика — на площади при помощи точечно встроенных в покрытие светильников планируется создать эффект «звездного неба».