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В подмосковном Королеве появятся светильники с эффектом звездного неба
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В подмосковном Королеве появятся светильники с эффектом звездного неба 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В подмосковном Королеве в рамках комплексного благоустройства города к 80-летнему юбилею появятся светильники, имитирующие картину звездного неба, говорится в сообщении Главархитектуры региона.
В подмосковном Королеве появится новое общественное пространство, включающее в себя территорию около Дома культуры имени М. И. Калинина, сквер «Покорителям космоса», а также зону отдыха, ограниченную улицами Октябрьская и Гагарина. Территория площадью девять гектар будет разделена на прогулочное и игровое пространства. Реализация первого этапа общественного пространства будет завершена уже в текущем году.
"Благоустройство общественной территории включает мощение из разноформатной плитки, установку современного уличного и декоративного освещения, малых архитектурных форм, городской мебели. Кроме того, будут проведены масштабные работы по озеленению: в честь 80-летнего юбилея города планируется высадка аллеи из 80 лип. В рамках разработки проекта была учтена космическая тематика — на площади при помощи точечно встроенных в покрытие светильников планируется создать эффект звездного неба", — уточняется в сообщении ведомства.
В нем уточняется, что благоустраиваемая территория связывает рекреационные и спортивные зоны города Королев: Акуловский водоканал, площадь Победы, стадион «Вымпел» с территорией новых жилых домов вблизи РКК «Энергия».
"В целом, общественное пространство станет универсальным местом для отдыха: на площади можно будет кататься на роликах и скейтах, в то же время старшее поколение сможет проводить время в сквере или в тени вновь образуемой аллеи", — отметил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин, его слова приводятся в сообщении.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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