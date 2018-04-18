Пенсионер из Армении намерен жениться в 78 лет

Лучшая награда — любящая жена: 78-летний житель Армении ищет невесту. О своем одиночестве он готов говорить на весь «МИР». Корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц побывала в гостях у жениха.

Сережу Погосяна дедушкой называть тяжело. В 78 — он полон сил и всегда в хорошем настроении. За водой ходит несколько километров, легко колет дрова и ухаживает за садом.

«Все эти деревья я сажал, некоторые из них впервые зацвели. Это вот яблоко, там еще вишня, персик, груша. Ухаживаю за ними», — рассказывает пенсионер.

Ни соседей, ни друзей в округе нет. Но дедушку Сережу больше волнует отсутствие спутницы жизни. Женат он был дважды. Многое понял и знает, что хочет от избранницы. Дедушка регулярно дает объявления в газеты.

«Вот буквально пару дней назад звонила молодая женщина, сорока лет. Но мне не нужна такая молодая. Хочу, чтоб одного возраста были, чтоб было о чем поговорить», — считает Сережа Погосян.

Дедушка Сережа умеет и любит себя баловать. Он предпочитает ходить в хорошо проглаженных рубашках и к каждой тщательно подбирает галстук.

«Я стараюсь следить за модой. Когда к нам в магазины поступают новые вещи, обязательно захожу, покупаю себе что-то новенькое», — говорит он.

А еще Сережа вкусно готовит, варит варенья и компоты на зиму. Изобилию консервированных фруктов и овощей в его чулане позавидует любая хозяйка.

«Вот это кизиловый компот, а это черешня, груша, персик, здесь есть картошка, соленья. А вот конский щавель, сам собирал, сушил и плел косички», — отмечает пенсионер.

Каждый день должен пройти с пользой, уверен Сережа. Чтобы выполнять это требование, уже 20 лет ведет дневник. В нем — все важные события. Вот и о приезде нашей съемочной группы он оставил запись.

«Позвонил сегодня на телеканал «МИР» , трубку взяла Сона, спросил, приедет ли сегодня ко мне Лилит. Попросил их привезти с собой газету для меня».

В газете быстро находит свое объявление о знакомстве. Но за 20 лет его требования к избраннице не изменились.

«Хочу познакомиться с красивой, беззащитной, чистоплотной, посвященной семье и мужу женщиной до 70 лет. Я не пью, не курю, ценю честность и аккуратность, люблю готовить и угощать людей», — гласит текст.

Сережа надеется, что встретит ту единственную, с которой он сможет жить душа в душу. От внимания и заботы его избранница будет цвести, как и деревья в его саду.

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