Кто из звезд похудел к весне?

Мария Кожевникова , Маша Минагорова и еще 3 знаменитости, которые собрали силу воли в кулак, а теперь демонстрируют хорошую форму. Как им это удалось?

Мария Кожевникова

Не так давно актриса стала мамой в третий раз. В январе этого года она выложила фото с премии «Золотой орел», которую подписала: «Премия „Золотой орел“ И хоть я еще не пришла к своим желаемым 53 кг, я все равно решила быть благодарна своему телу за сыновей и стараюсь подчеркнуть его! Женщина в любом весе прекрасна, если она счастлива!» Не прошло и трех месяцев, а фигура Марии почти совершенна. Актриса подчеркивает: она дважды сбрасывала почти 40 кг после родов, но предупреждает: похудение — не быстрый процесс. Главными секретами успеха она считает любовь к себе и силу воли.

Маша Минагорова

Блогер и телеведущая Маша Минагорова никогда не страдала от лишнего веса. Но, кажется, нет предела совершенству. На премии журнала «Hello» Маша выглядела отлично (лучшие образы церемонии можно посмотреть тут). Черное платье с разрезом подчеркнуло изящную талию и стройные, длинные ноги. Телеведущая призналась: своей формой она обязана клинике «KIVACH» — одному из самых популярных центров естественного оздоровления организма.

Жасмин

В одном из интервью певица призналась: после родов ей пришлось сбросить 20 кг за достаточно короткий промежуток времени. Сейчас Жасмин выглядит отлично, поддерживая вес в 55 кг. Как ей это удалось? Певица уверена:единственный путь к стройность не диеты, а правильное питание. Ни белковая, ни монидиета не помогли ей вернуться в форму. А вот адекватные физические нагрузки, специально разработанная для нее фитнес-программа для степ-платформы и танцевальные приложения на смартфоне сделали тело мечты.

Ирина признается в любви к еде — она не привыкла к строгим запретам и ограничениям. Постоянные колебания веса певицы — любимая тема для обсуждения в прессе. Сейчас хейтерам сказать нечего: у Ирины подтянутая фигура, стройные ноги и абсолютно плоский живот. Фото в купальнике, как доказательство того, что при любви к калорийным блюдам и регулярных занятиях спортом можно держать себя в хорошей форме.

Глядя на фото Бритни Спирс, опубликованные в ее Instagram несколько дней назад, не верится, что совсем недавно она была больше на 14 кг. Похоже, в данном случае не последнюю роль в похудении сыграла любовь! Бритни усиленно тренируется под чутким руководствам своего бойфренда Сэма Асгари. Видео с упражнениями певица регулярно выгладывает в сеть. Если вам не хватает мотивации, подпишитесь на Бритни и занимайтесь вместе с ней.