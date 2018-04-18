Как принять то, что вы не в силах изменить

Почему важно уметь принимать то, что от тебя не зависит

Когда человек что-то делает, он хочет добиться результата. Если результат зависит только от его усилий — всё просто. Если умеешь варить суп, он у тебя получится, не умеешь — не получится. Если для супа нужно найти людей, у которых есть необходимые ингредиенты, задача усложняется. Кроме того, в дело может вмешаться случай — плохая погода, потерянные деньги. Здесь и возникает необходимость принимать то, что от тебя не зависит.

Почему принимать неконтролируемые события сложно

В каждом человеке живёт ребёнок, который хочет всего и сразу. И когда он не получает желаемого, он теряет контроль. Взрослый понимает, что не может взять от жизни всё, но внутренний ребёнок подгоняет его. Сложно «включать» взрослого и смиренно принимать свои и чужие ошибки. А они случаются — просчитаешь до мелочей поездку с друзьями на пикник, но кто-нибудь проспит или заболеет. Ещё сложнее принимать серьёзные события — болезнь или предательство близкого.

Верующим людям легче принимать то, что изменить нельзя. Если некто, Бог например, контролирует все события, значит всё происходит так, как и должно быть. Атеистам же остаётся верить в случайность и мириться с ней.

Почти все психотерапевтические школы одинаково смотрят на процесс принятия. Если стратегия изменения жизни не срабатывает, стоит выбрать стратегию принятия. Она действительно может помочь. Фото: shutterstock.com Как понять, что лучше принять, а что — менять

В ситуациях, которые полностью зависят от других людей или природных явлений, проще выбрать стратегию принятия. Сложно бороться со смертью, уходом партнёра, сепарацией детей. Если с партнёром, пока он не принял решение, можно договориться, то дети рано или поздно уходят из родительской семьи. Смерть также неизбежна.

Сложно менять поведение коллег и близких — проще принять их такими, какие они есть, чем пытаться улучшить. Психологи считают, что невозможно нарушать границы других людей без последствий. Можно вторгнуться с разрешения или вторгнуться без разрешения, но аккуратно. Однако если ребёнок позволит себя учить, то взрослый ответит агрессивно.

В принятии своих особенностей помогает простой индикатор — стыд. Если человеку стыдно за своё поведение, но менять его не хочется, то стоит принять себя. Признать, что хочется одеваться, разговаривать, есть и спать не так, как другие. И если это поведение не нарушает закон и границы других людей, то его можно принять. А не пытаться изменить. Фото: shutterstock.com Как принимать то, что не можешь изменить (4 простых шага)

Признать, что у человека есть право на собственное решение

Это правило касается и взрослых, и детей. У каждого есть право жить так, как он хочет. Сложно смириться с опозданиями, нечистоплотностью или непонятными ценностями близких — но даже если они ошибаются, то должны делать это сами. Стелить незаметно соломку получается только с детьми.

Признать, что природа сильнее

Природа, божественный закон, случай — эти явления проверяют людей на прочность, и чаще всего люди, увы, проигрывают. Можно бодаться с российской непогодой, но если вы не собираетесь уезжать в тёплые края, то лучше всего просто смириться.

Признать, что можно обойтись без чего-либо, если это не нарушает основные потребности

Если соседи мешают спать, то можно вызвать полицию, так как сон — это базовая потребность, без него вам будет плохо. Но если не получается съездить на музыкальный фестиваль — из-за болезни или по семейным обстоятельствам, — то можно и отложить поездку.

Признать, что гибкость лучше упёртости

Важное качество, которое помогает принять всё происходящее, это гибкость. Ригидное поведение часто приводит к психосоматическим заболеваниям — если человек хочет сделать только так, как он решил, и не видит других вариантов, он теряет физические и психологические силы. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Как изменить свою жизнь к лучшему (научный подход) 6 вещей, за которые не нужно себя винить 6 признаков, что решение, которое вы собираетесь принять, неправильное Срочное vs важное: 5 способов сосредоточиться на том, что действительно приведёт вас к цели

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