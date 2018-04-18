Этот волшебный хамам

Хамамы или по-другому турецкие бани впервые были построены в 17 веке. Появление таких бань обязаны римским или турецким баням. Данное название идет от арабского слова «хам», что в переводе обозначается как жара. Итак, что же такое хамам? Сайт МедикФорум выяснил историю этого явления. Чтобы построить хамам нужно достаточное помещение. Главное отвести достаточно места для блока, который будет для хоз. нужд, где устанавливается парогенератор и все остальное оборудование. Стены и полы должны иметь отопление водяное и электрическое. Потолок в Хамаме должны обязательно создаваться в форме купола и иметь высоту минимум 2, 7 метров. В турецкой бане интерьеры с давних времен всегда радовал великолепным убранством, так что в связи с эти появилась даже определенная философия, где с которой связаны многие интересные ритуалы. Даже пророк Муххамед, считал обязательным посещения такой бани. Он говорил всем, что чистота физическая является половиной чистой веры. Такие турецкие бани всегда радуют мягким и приятным температурным режимом. Так, что пребывание в хамаме легче, чем посещение любой бани финской или русской. При этом влажность в турецкой бане очень высокая, и может приближаться к ста процентам. В процессе посещения хамама, все тело человека погружается и находится в пару. В это момент тело получает достаточно влаги, а так же целительные силы от арабских масел, что очень благотворно действием влияют на организм человека, и позволяет ему полностью расслабиться. Также в процессе организм начинает очищаться от шлаков, отпускают и уходят простудные заболевания, улучшается работа всей пищеварительной системы, отлично очищается кожа и снижается вес. По традиции хамам должен включать пять помещений, у каждого из которых свой температурный режим. Сначала мы попадаем в предбанник, где организм проходит адаптацию. Потом мы перемещаемся в парную, где нужно лечь животом на лежак и распариваться. В парной есть несколько ниш с разной температурой, по которым нужно переходить для усиления воздействия температуры на организм. Ранее ученые доказалипользу хамамов.