Красота в глазах смотрящего

«Когда меня наградили и дали 3 место, много людей стали спрашивать, буду ли я делать такой конкурс в Удмуртии. Долго собиралась с мыслями», — рассказала журналисту «Сусанина» Линара. И собралась! Уже 24 февраля в ресторане «Шале» назвали имя самой привлекательной мамы республики.

Без рамок

В конкурсе «Миссис Удмуртская Республика» могут принять участие женщины до 50 лет, которые уже успели почувствовать радость материнства.

К звездам

Путь девушек к победе традиционно начался с кастинга: девушки заполняли анкеты, приносили фото, рассказывали жюри о себе и о том, почему решили прийти на конкурс и что хотят от него получить.

По словам организатора, всего на конкурс поступило более 90 заявок от красавиц республики. Из них судьи выбрали 18 участниц.

На всю жизнь

Девушек ждал по-настоящему яркий и насыщенный месяц. Кто-то впервые попробовал себя в роли фотомодели, кто-то поборол страх сцены, а кто-то смог открыто рассказать о своих чувствах.

Весь месяц участницы готовились к финальным испытаниям: прошли психологический тренинг, мастер-классы по стилю, визажу, занимались в тренажерном зале, поучаствовали в двух фотосессиях и даже успели побывать «в телевизоре» в роли ведущих прогноза погоды.

Конкурс проходил в два этапа, один из которых — кулинарный. Участницам предстояло приготовить блюдо фуршетного меню одной из стран мира: французские лягушачьи лапки, итальянское «Капрезе», индийское «Алу сабджи» и даже царские блины с икрой.

А дальше — выход в финал и творческие номера на большой сцене: танцы, песни, чтение стихов, дефиле. Девушки прошлись по сцене в шикарных вечерних платьях вместе с самыми важными людьми в своей жизни — детьми.

Самым тяжелым и трогательным для девушек стал конкурс «Письмо маме». Участницы рассказали о своих чувствах к матери и о том, что боялись сказать раньше.

«Они настолько ответственно подошли к номерам, они сами сделали это шоу», — поделилась организатор.

Лучше мамы не найдешь

В жюри конкурса вошли спонсоры мероприятия, а также министр культуры и туризма Удмуртской Республики Владимир Соловьев. «Когда человек кроме воспитания своего ребенка, кроме семьи, кроме работы находит интерес в жизни — это очень важно», — отметил он. Почетным гостем праздника стал солист группы «Корни» Алексей Кабанов

По словам Линары Сороколет, жюри долго и мучительно выбирало победительницу, и в итоге заветная корона досталась Марии Даутовой — маме трех сыновей.

Звание первой вице-миссис досталось Елене Байраншиной, маме двух сыновей. «Профессии или такого вида спорта в разряде „самая лучшая мама“ не существует. Все особенные и неповторимые. Каждая девочка мечтает поучаствовать в конкурсе красоты! Моя смелость заключалась только в том, что я позволила себе сделать шажочек навстречу к этой к этой мечте. Можно взвесить на чаше, что я теряю, а что приобретаю. Расширить свои границы, устроить встряску и открыть в себе новые навыки. Именно серость будней — она убивает ещё больше. Поэтому советую всем девушкам ничего не бояться, рисковать, участвовать в подобных конкурсах и верить в свои способности!» — поделилась с «Сусаниным» Елена.

Второй вице-миссис жюри конкурса выбрало Алису Платонову -, и она мама двух ребят.

Все три победительницы поедут на конкурс всероссийского уровня.

Целый месяц красавицы Удмуртии показывали свои таланты, боролись со своими страхами, поэтому каждая мама завоевала один из почетных титулов конкурса — миссис зрительских симпатий, миссис телевидение, миссис интеллект, миссис грация, мама года и другие.

Социальная активность

«Идея конкурса — возрождение престижа материнства, семейных ценностей и приоритетов», — рассказала Линара. Именно такие яркие мероприятия помогают женщинам стать социально активными, обозначить себя в обществе и в очередной раз убедиться в своей привлекательности.

Мамы Удмуртии смогут побороться за корону «Миссис Удмуртская Республика» и в следующем году, если партнеры мероприятия будут готовы оказать помощь в его организации.

Страницы конкурса: в Инстаграм, в Вконтакте, в Фейсбук.