Как сделать презерватив частью сексуальной игры

Не забывайте о том, что презерватив — это важно

Другой стопроцентной защиты от ЗППП просто не существует. Да и от нежелательной беременности презерватив — очень эффективное средство. Конечно, что-то может пойти не так (например, презерватив порвется), но это все-таки редкость, о чем не устает твердить статистика. В большинстве случаев презерватив — это надежно, практично и совершенно безопасно для здоровья обоих партнеров. А еще это отличный способ полностью расслабиться и получить максимум удовольствия (а не нервный тик).

Держите презерватив под рукой

Считается, что об этом должен заботиться мужчина, но привет, мы в XXI веке! Приятно, если партнер думает о вашем (и о своем) здоровье, но лучше и самой быть готовой к жаркой ночи. К счастью, презервативы в наше время вполне доступны, поэтому лучше, чтобы им нашлось место в вашей прикроватной тумбочке.

Не прерывайтесь

Используйте момент, когда ваш мужчина надевает презерватив, с пользой — и нет, не для того, чтобы проверить сообщения в мессенджере. Если не хотите помогать, хотя бы не отвлекайтесь и не прекращайте физический контакт. Ну а в идеале освойте какую-нибудь технику: например, научитесь надевать презерватив ртом.

Тренируйтесь

Научитесь делать это так, чтобы сводить мужчину с ума. Интернет и бананы вам в помощь.

Не молчите

Сопровождать процесс надевания презерватива «минутой молчания» никуда не годится. Дайте партнеру понять, что сгораете от нетерпения. Только не торопите его слишком сильно — именно спешка чаще всего приводит к тому, что презерватив рвется в процессе, и его использование теряет всякие смысл.

Включите юмор

Совет, скорее, для пар со стажем, чем для партнеров, которые впервые оказались в постели друг с другом. Но все же именно юмор обычно помогает слегка разрядить обстановку. Избегайте «шуток за 300», но, например, похвалите внешний вид вашего мужчины и скажите, что презерватив делает его еще более сексуальным. Он оценит! И помните, что любую рутину можно превратить в увлекательную игру — стоит только захотеть.