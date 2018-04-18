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Пропавшую осенью лысую девушку нашли мертвой
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Пропавшую осенью лысую девушку нашли мертвой 

Все новости Новосибирской области 44 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Сегодня закончились поиски 24-летней Виктории Ш., — сообщил руководитель поискового отрада „Маяк“ Павел Злобин. — К сожалению, девушка найдена погибшей. Эти данные нам передали родственники. Наши соболезнования родным и близким погибшей».
Викторию объявили в розыск еще в ноябре прошлого года. В ориентировке говорилось, что она худощавого телосложения, побрита налысо и нуждается в медицинской помощи.
По словам местных жителей, в поселке Майский существует религиозная секта, в которой состояла приемная семья пропавшей девушки. Ходили слухи, что Вика ушла из дома именно по этой причине.
В ГУ МВД по региону VN.ru подтвердили информацию о гибели Виктории, пообещав сообщить подробности немного позже.
Добавим, что в самом Новосибирске тоже искали пропавшую 14-летнюю девушку. Екатерина М. ушла из дома в пятницу, 13 апреля. Ее поиски сегодня также завершились — беглянку нашли живой.
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